La historia del asesino que masacró a 42 niñas y mujeres para beber su saliva para ganar poderes

Ahmad Suradji fue el asesino en serie con mayor facilidad para hacerlo en la India. Tras haber cometido el asesinato de 42 niñas y mujeres entre 1986 y 1997, el multihomicida fue condenado a la pena de muerte, y este 10 de julio, pero de hace 14 años, Ahmad cumplió su setencia al ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento.

El 10 de junio de 2008, el multihomicida Ahmad Suradji quedó frente a los policías armados para ser baleado a sus 59 años de edad. Antes de querer ganar poderes al beber la saliva de sus víctimas mortales, Suradji era un ganadero que pasaba sus días ordinarios hasta que recibió la visita, dijo, del fantasma de su padre para hacerle una revelación.

Según el acusado, el fantasma con forma de su padre se mostró en sus sueños y ahí le dijo que necesitaba beber la saliva de 70 mujeres para obtener poderes que le permitirían convertirse en un sanador místico.

"Mi padre no me aconsejó específicamente que matara gente. Así que estaba pensando, me tomaría años si tuviera que esperar para conseguir setenta mujeres", afirmó Ahmad Suradji citado en el rotativo británico Daily Star.

Algunas víctimas acudían a él para mejorar sus vidas

Suradji declaró que algunas de sus víctimas acudían con él en busca de mejorar sus vidas a través de su orientación espiritual o con la esperanza de que el “sanador” pudiera lanzar hechizos para liberarlas de sus males.

El móvil del asesino era llevar a las mujeres y niñas al campo donde cosechaba las cañas de azúcar con el pretexto de llevar a cabo ahí la sesión espiritual. En una primera etapa, el charlatán les pedía que cavaran un hoyo en la tierra, en los cuales una vez terminados, les ordenaba que entraran en ellos para quedar sepultadas de su cintura para abajo.

Los cuerpos fueron hallados en una campo de cañas. Foto: Crime Vault /Youtube

Una vez que los cuerpos estaban inmovilizados, Ahmad Suradji las tomaba por el cuello para comenzar a estrangularlas mientras bebía la saliva de las mujeres que quedaban a voluntad del multiasesino en la India quien después cortaba las cabezas y las colgaba en dirección a su casa para que le brindaran poderes adicionales.

Finalmente los crímenes de Suradji quedaron al descubierto cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de una joven de 21 años de edad dentro del campo de caña de azúcar. El conductor de un automóvil informó a la policía que tres días antes del homicidio de la chica, llevó a la víctima a la casa del “sanador”.

Suradji tenía tres esposas, pero sólo una de ellas fue juzgada como cómplice. La investigación llevó a hallar los 42 cuerpos en total de mujeres y niñas que el aspirante al “sanador” escondió en sus cultivos de caña de azúcar.

