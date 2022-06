Boxeadora mexicana que imploró detener su pelea anuncia su retiro: "Debí haber abandonado mucho antes"

El fin de semana pasado, la boxeadora mexicana Alma Ibarra dio de qué hablar en redes sociales tras darse a conocer un video en el que, durante su pelea contra la estadounidense Jessica McCaskill, le imploró a su entrenador que detuviera la contienda. Este martes, la pugilista anunció su retiro.

Fue el pasado sábado 25 de junio cuando Alma Nora Ibarra Vázquez buscaba ganar los títulos mundiales de la AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring en la división de peso welter frente a Jessica McCaskill. Sin embargo, durante el cuarto round, la púgil originaria de Monterrey (Nuevo León) se negó a continuar el enfrentamiento.

Después de lo ocurrido en la Tech Port Arena de San Antonio (Texas), Alma Ibarra compartió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que compartió que tras 15 años de carrera, ha decidido decir adiós al boxeo. Además, reveló que desde hace algunos meses entró en depresión, pero decidió no buscar ayuda profesional.

"Siempre es fácil criticar sin saber el trasfondo de las cosas (...) Desde hace seis meses entré en una depresión que sólo tres personas notaron, me era muy difícil inclusive sólo levantarme de la cama a entrenar y había decidido retirarme, me dejé convencer que no era lo correcto después de tanto y esfuerzo y continué dándome una oportunidad más haciéndome creer que todo estaba bien y sin buscar ayuda", escribió.