Mujeres que grababan un reality show son rescatadas de una montaña en Arizona

Ocho mujeres fueron rescatadas de una montaña de Phoenix, al parecer las jóvenes habían escalado para un programa de telerrealidad religioso llamado "Bad Girls Gone God".

De acuerdo con reportes locales, las mujeres tuvieron que ser rescatadas por bomberos debido a que las temperaturas subieron y las excursionistas no estaban preparadas, ni contaban con agua suficiente.

Tras su rescate, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas en helicóptero a un hospital; otras caminaron por la montaña y pudieron bajar por sus propios medios, con la ayuda de los bomberos, según los informes del Departamento de Bomberos de Phoenix.

Las mujeres, originarias de Alabama, Tennessee y California, comenzaron a escalar la montaña la mañana de este jueves, sin embargo, no contaban con agua u otros suministros, informó la dependencia.

Tres mujeres, de 24, 42 y 50 años, fueron tratadas al hospital por enfermedades relacionadas con el calor y la deshidratación.

Las excursionistas estaban siendo filmadas mientras escalaban la montaña, como un un intento de acercarse a Dios, según declaraciones de las mujeres. “Alabamos, adoramos y hacemos diferentes actividades no solo para poner a prueba nuestra prueba física, sino también espiritual”, mencionó una de ellas.

Los miembros del grupo atribuyeron el rescate a la intervención divina.“Dios definitivamente estaba con nosotros”, agregó una de las excursionistas. “Estamos pensando que si no hubieran llamado, no sé qué hubiera pasado, pero tal vez no lo hubiéramos logrado”.

“Apenas logré bajar. Tuve un episodio en el auto donde casi me desmayo. Fue mucho”, dijo otra de las involucradas. “Comencé a sentirme muy, muy mareada, y después de un tiempo, simplemente dije 'no, no puedo hacer esto'”, agregó.

Cabe resaltar que en esta temporada del año, los rescates en montañas o senderos son frecuentes, por lo que, en los días más calurosos, es normal que se prohiba escalar.

