Manuel Mijares: El 'Soldado del Amor' que disfruta cantar en su batallón familiar

En entrevista para Esta mañana, con Paulina Greenham y Alejandro Cacho, en Heraldo Televisión, Manuel Mijares compartió sobre su vida en los escenarios.

Hoy comparte gira con Lucero, “todo esto nace de cuando, el año pasado forzado por la pandemia, que se suspendieron todos los shows presenciales y que muchos artistas hicimos conciertos por streaming, realizamos Lucero y yo uno en la casa, muy familiar, acústico con mi hijo y la beba (José Manuel y Lucerito), y la gente tuvo una buena aceptación de esto. Entonces Ocesa dijo, 'Por qué no probamos y hacemos algo', la gente estaba muy contenta, Lucero tiene sus éxitos, el público la quiere mucho, le aplaude mucho, yo más o menos (risas)”.

Paulina le comentó al cantante cómo es que todos hemos crecido con sus canciones, a lo que compartió: “Lo platicamos mucho Emmanuel y yo, porque con él seguimos con la gira del Tour amigos, que ya llevamos nueve años y seguimos, y platicábamos mucho que increíble es que en el show ves a tres generaciones, chavos de 13, 14 o 15 años que van con sus papás y con sus abuelos, algo que si lo hubiéramos planeado no te sale esa ecuación. Solito se fue dando, es vaciado porque los chavillos los ves cantando la 'Séptima luna', 'Chica de humo', 'Soldado del amor', está padre”.

Sobre esta nueva etapa con Lucero, Alejandro Cacho le preguntó si esto era diferente a sus demás experiencias en los escenarios, a lo que confesó.

Sobre si incursionará en un nuevo género, comentó: “Fui a unos premios, hace dos semanas en República Dominicana, para que me dieran un galardón de trayectoria, pero todo era reguetón, era lo que dominaba ahí, y yo no sabría cómo cantarlo, hay algunas que me gustan pero necesitas cierta facilidad para cantarlo, cómo metes tantas palabras y que cuadren. Yo decía ‘ah caray, ¿si me darán el premio o no?’ (risas)”.

Sobre su vestuario tan característico, del cual Paulina se confesó fan, platicó.

“Yo lo hago para molestar a Héctor (su mánager), si el me dice ‘esto no te lo pongas’, me lo pongo, y cuando me dice ‘este me gusta’, no me lo pongo (risas). Hicimos una rueda de prensa grande, y a la hora de que me veo cómo iba vestido y empiezo a ver las fotos, parecía yo una jacaranda, iba con un collar como de cuando llegas a Hawái, de flores. ¿Por qué nadie me dijo como me veía? Me tienen que cuidar. Siempre he querido ser exótico, pero me tocó hasta esta edad”.