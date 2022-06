Dead End, la nueva serie animada de Netflix con un protagonista TRANS; tienes que verla ya |TRÁILER

En marco de la celebración del mes del Orgullo de la diversidad sexual, Netflix decidió estrenar en su plataforma el pasado 16 de junio una serie animada titulada “Dead End: Paranormal Park”, misma que ya ha logrado buenos comentarios y recepción por parte de los usuarios y la crítica especializada en el séptimo arte.

Dicha producción ha llamado la atención de los usuarios debido a que presenta a su protagonista y secundarios dentro de la comunidad trans y LGBT+, mismos que fueron retomados y adaptados de los cómics de “DeadEndia” y de la serie web “Dead End”.

“Dead End: Paranormal Park”, sigue la historia de Barney y Norma, quienes trabajan en una casa embrujada en un parque temático durante el verano ya que buscan independizarse de sus familias, sin embargo, este podría ser un portal al infierno; sus vidas cambian completamente cuando conocen a Pugsley y Courtney, uniendo fuerzas para enfrentar a los zombies, a las brujas, los enamoramientos y los presentadores de programas de juegos.

Esta producción incluye como al actor trans con el papel principal, Zach Barack, interpretando a Barney; Barak también ha trabajado en producciones como “Spider-Man: Lejos de casa”, siendo así el primer actor abiertamente trans dentro del universo Marvel. Y también contó con la participación de la superestrella Drag Miss Coco Perú en el papel de Pauline Phoenix.

Fue el pasado agosto de 2020 que el creador de esta producción, Hamish Steele, se pronunció sobre esta nueva producción, señalando la importancia de traer más personajes LGBT+ a las nuevas apuestas de Netflix, aclarando que no solamente es importante abordar a personajes gays, ya que esto se ha replicado a lo largo de la historia de la cinematografía y los programas televisivos alrededor del mundo, sino que también es importante nombrar a otras identidades para que el público puede identificarse.

“Con tan pocas historias trans en la televisión, y mucho menos como el personaje principal en un programa para niños, sabemos que no podemos ser todo para todos. Pero esta es la historia de Barney y no puedo esperar a que la gente lo conozca. – Hamish Steele, vía Our Culture Mag