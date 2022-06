Vecinos de una comunidad en Florida ven a un enorme oso recorrer su vecindario

Pagas por vivir en una zona residencial con un alto grado de exclusividad, todo con tal de que tu hogar esté lleno de paz y tranquilidad. Pero ésta se pierde cuando un huésped no esperado ingresa a la comunidad y tienes que ponerte alerta; esta vez no se trató de un ladrón o algo así, sino de un oso negro que no dudó en llegar hasta la comunidad de Milano, en Naples, Florida, con tal de pasear por el vecindario.

Como si se tratara de una película de ciencia ficción, este animal caminó por el vecindario con tal naturalidad que algunos de los vecinos, bien resguardados y tras llamar a las personas que debían ir por él, se dieron el tiempo de tomarle fotos y video.

Oso negro se paseó por el vecindario

La mencionada comunidad de Florida, Milano, en Naples, vivió la llegada de este oso que feliz se paseó entre las calles, frente a a las cocheras de los autos e incluso revisando los árboles y las bolsas de basura.

Fue así que los residentes de esta exclusiva comunidad, normalmente cerrada y muy tranquila en Florida, se sorprendieron al ver un enorme oso paseando por su vecindario durante el fin de semana.

Los propietarios de viviendas salieron con cautela de sus hogares para capturar en video al oso negro que paseaba mientras exploraba los jardines delanteros y los botes de basura.

El usuario de Twitter Jim Ritchie publicó sus imágenes del gigante en Twitter y narró el viaje del oso.

“Oh, Dios mío”, se le puede escuchar decir mientras el animal paseaba casualmente cerca de resplandecientes SUV y en jardines bien cuidados.

Crece presencia de osos

Lo que también se reportó es que Florida ha tenido un aumento en los avistamientos de osos. Los funcionarios de vida silvestre de Florida han dicho que los avistamientos de osos negros en los vecindarios residenciales de Florida han aumentado recientemente debido a la expansión del desarrollo.

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida aconseja a los residentes que mantengan las "interacciones negativas" con los osos al mínimo y que mantengan los botes de basura asegurados.

“Cuando las personas alimentan a los osos de manera intencional o inadvertida, tanto las personas como los osos pierden”, afirma la agencia.

SIGUE LEYENDO

Mujer de 90 años pelea contra un oso con una silla en Tennessee