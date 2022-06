Carlos Fuentes se inspiró en esta mítica calle del Centro Histórico para escribir "Aura"

"Aura" de Carlos Fuentes es una de las obras más importantes de la literatura mexicana, ya que el autor recurrió a la narración en segunda persona para contar la historia ambientada en la década de 1960, en la Ciudad de México.

"Aura" cuenta la historia de Felipe Montero, un joven historiador que es contratado para ordenar y terminar las memorias de un general, el trabajo lo tiene que realizar en una casona del Centro Histórico ubicada en la calle Donceles 815, la asignación se la da la viuda del general, Doña Consuelo, quien le pone como condición vivir en dicho domicilio, un lugar misterioso.

En esta novela fantástica, Felipe conocerá a Aura, una joven de llamativos ojos verdes, por quien desarrollará una atracción muy especial, en ese sombrío entorno con el que evitan los recuerdos que les evoca la casa debido al fallecido general.

Esta novela corta publicada en 1962 ha sido una de las favoritas de mucha gente, ya que forma parte del movimiento literario latinoamericano conocido como "realismo mágico", además de que maneja bastante bien el tipo de narración y el misterio.

Carlos Fuentes publicó "Aura" en 1962. | FOTO: Especial

¿Qué hay en la calle de Donceles 815?

"Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815. Acuda en persona. No hay teléfono" de esta forma, Carlos Fuentes sitúa a sus lectores en un espacio del Centro Histórico de la CDMX, donde algunos curiosos creen que se encuentra la vieja casona.

Esta historia es ficticia hasta donde se sabe, sin embargo, las descripciones parecen ser bastante convincentes, lo que ha despertado el asombro y curiosidad por dicha vivienda, así como los secretos que debe esconder.

Para la mala fortuna de los seguidores de "Aura", el número 815 de la calle Donceles no existe, ni si quiera en la otra numeración que el mismo Fuentes señala: “Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado -47- encima de la nueva advertencia pintada con tiza: ahora 924”.

Un lugar rindió tributo a la famosa obra literaria. | FOTO: Twitter @Centro_CDMX

Sin embargo, en el mismo Centro Histórico se encuentra "La Casona de Aura", una librería de viejo que es una clara referencia a la novela de Carlos Fuentes.

Por su parte, el mismo autor dijo en una entrevista por qué decidió ubicar la novela en un número que no existe: "Me propuse buscar un espacio en esta gran ciudad donde era necesario ejercer la imaginación para escribir el libro y para leerlo, ahí va a estar Aura porque no existe más que en la imaginación del lector."

"La Casona de Aura" tomó inspiración de la novela de Fuentes. | FOTO: Twitter @Centro_CDMX

