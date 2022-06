Horóscopos: Un nuevo TRABAJO y una DECEPCIÓN en el amor para estos signos el domingo 19 de junio

Aries (21 marzo-20 abril)

Es muy importante siempre el no vivir con un sentimiento de culpa arraigado en nuestro interior, ya que debemos ir por la vida lo más descargados posibles y la culpa es una de las sensaciones más pesadas que existe. No dejes que los errores cometidos en el pasado te pasen la cuenta el día de hoy, estás en otro momento de tu vida y debes comenzar a disfrutarlo como se merece.

Un problema con alguien de tu trabajo podría ser un punto bajo durante el día, deberás pedir disculpas si no te mides bien con tus palabras, recuerda que la templanza es importante cuando se enfrenta a alguien del ambiente laboral.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tienes que tener mucha más confianza en tu talento y en las cosas que puedes lograr si te lo propones, no siempre podrás lograr todo lo que te propongas de forma inmediata, pero nunca dejes de intentarlo y tampoco de tomar los riesgos que debes para cruzar el río.

Un momento de incertidumbre con respecto a un examen o una prueba que has dado podría estar teniendo tu alma en un hilo, no te preocupes por ello, es probable que te haya ido bien, pero si recibes el día de hoy una mala noticia con respecto a esto, entonces debes comenzar a tomar acciones más concretas para el futuro.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es momento de comenzar a pensar en las cosas que harás en el futuro, no dejes de estar presente en tu vida por pensar en esto, pero si debes comenzar a trazar las líneas que te llevarán a conseguir lo que quieres. Necesitas comenzar a tomar opciones sobre la vida que estás llevando.

Un momento muy importante para quienes estén en un compromiso importante se vivirá el día de hoy, no debes comenzar a pensar que la vida te está poniendo trampas, lo que sucederá el día de hoy será algo muy necesario para el futuro de la relación. Estás en un punto muy bueno para tomar decisiones importante en tu carrera

Cáncer (22 junio-22 julio)

Es momento de comenzar a tomar más en serio tu vida profesional, es probable que le hayas dejado de lado un poco porque necesitabas aclarar algunas cosas que no estabas con la mayor seguridad del mundo en que podrías llevarlas a cabo de la mejor forma.

No dejes de tomar la oportunidad que te dará una persona que no veías hace mucho tiempo, podría estar buscando tus servicios, ya se ha enterado que le puedes ayudar y te hará un llamado, debes decirle que sí. No es bueno que siempre le digas que no a una persona que quiere ser tu amigo, acepta por una vez la invitación que quieres hacerte, es probable que no esté bien en su vida y no tengas muchos amigos.

Leo (23 julio-22 agosto)

El mejor consejo para la etapa que estás viviendo es que recuperes la confianza en ti. Las dudas no te sirven en este minuto y necesitas tomar decisiones. En el amor, la vida te dará luces de lo que debes hacer para mejorar tu situación sentimental, escucha atentamente. Solo confiando en ti mismo podrás lograr lo que te propones.

Tienes las habilidades y la inteligencia para lograr tus metas, no le tengas miedo al éxito. Pon en práctica tus conocimientos y utiliza tu carismática personalidad para brillar en el trabajo. Estás en una etapa de avance espiritual, no dejes pasar el momento. Presta atención a tus deseos internos y hazle caso a tu intuición.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

En el trabajo se esperan algunos errores que podrían costar un poco caro, no significa que perderás tu empleo, sí que habrá repercusiones, pon más atención. El amor viene bien, pero necesitas hacer más cosas para llamar la atención de quien amas.

Necesitas tomar decisiones importantes en tu vida profesional el día de hoy, ya que cosas buenas están pasando y te han llegado alguna oportunidades que no habías considerado antes, no dejes que se vayan las oportunidades sin darles un vistazo por último, podrías llevarte grandes sorpresas.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Siempre es bueno dejar los sentimientos de culpa que las cosas que hicimos mal nos provocan, no dejes que esto te tome y te haga cometer errores en el presente, tienes todo para triunfar en este momento y no debes dejar que cosas del pasado se interpongan en ello.

Si hiciste algún daño a alguien hace poco tiempo y te sientes mal por ello, busca el día de hoy tener una conversación sincera con esa persona y pedir las disculpas correspondientes, no importa si las acepta o no, al menos quedarás con una consciencia tranquila frente a un hecho que ya no puedes manejar.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Escorpio tiene una jornada espectacular en lo que a salud se refiere, puede sentir que todo marcha bien con su estado actual y su cuerpo está con mucha energía, algo que estaba esperando hace mucho tiempo. En tu trabajo verás a alguien que recibirá felicitaciones y un posible aumento, por todo esto, es importante que comiences a observar cómo trabaja y que ha hecho para estar bien en sus labores, podrías aprender mucho de su ejemplo.

En la pareja suceden cosas importantes el día de hoy, uno de los dos tendrá un éxito que el otro resentirá un poco, porque quizás no le ha llegado la oportunidad de lograr algo más, apóyense mutuamente, necesitan impulsarle el uno al otro y potenciar siempre sus talentos en conjunto, el éxito de uno es la alegría del otro.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Tienes la oportunidad de cambiar tu futuro en tus manos, la idea ha estado rondando en tu cabeza hace un tiempo, por lo que debes comenzar a ponerla en práctica, recuerda que es mejor actuar que quedarse siempre de pie esperando que todo pase si darle un empuje.

Tienes la oportunidad de encontrar a una nueva persona en tu vida, necesitas solo prestar atención a las personas que vas conociendo, dentro de ellas podría estar quien te haga feliz en un tiempo más. Hoy recibirás un mensaje muy importante con respecto a un posible traslado de trabajo que hayas solicitado, será una respuesta positiva, por lo que puedes sentirte muy bien por ello.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Un viaje al campo o a cualquier lugar fuera de la ciudad siempre hace bien, prueba hacer esto el día de hoy o si no puedes, comienza a planear desde ya una salida con la familia o por ti mismo. Necesitas comenzar a darte cuenta de las cosas que pasan a tu alrededor y es algo que hace ya un rato vienes meditando, no dejes que se vayan estas ganas, porque no querrás siempre estar escondiéndote tras un manto de dudas.

Un momento muy bueno podría darse en la pareja, ya que se sincerarán ciertas cosas que estaban esperando demasiado tiempo en ser dichas, será algo que los acercará de una forma que no te imaginas aún.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Un tiempo de poner a prueba tus conocimientos se acerca a pasos agigantados, por lo que si no te has preparado entonces no hay que comenzar desde hoy, no dejes esto para otro día, hoy es el momento de hacerlo. Un excelente día para la tranquilidad y para liberar tensiones, quizás es bueno que pruebes realizar algún deporte o ejercicio que te ayude con esto, podrías tener excelente resultado si tomas una actividad extra a tu trabajo.

Si estás en una relación, entonces es momento de poner tus ideas claras en esta materia, necesitas tomar decisiones importantes con respecto al futuro que están construyendo entre los dos, recuerden siempre escucharse mutuamente, no dejen que la idea de uno prime siempre sobre la del otro.

Frase del día: "La única discapacidad en la vida es la mala actitud" - Scott Hamilton