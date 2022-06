Mhoni Vidente horóscopos fin de semana del 17 al 19 de junio; predicciones amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti el horóscopo de fin de semana que va del 17 al 19 de junio; conoce todo lo que le depara el destino a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Mucho trabajo atrasado durante este viernes, donde te pondrás al corriente con tus pagos de tarjetas de crédito. Será un día lleno de muchas actividades, contempla poner un negocio y un trabajo extra; Aries nunca le dice que no al dinero y al crecimiento personal. Recuerda que no debes confiar tanto en las personas porque siempre te rodean traiciones; identifica bien a tus amistades.

Cuídate de problemas de nervios y ansiedad, no dudes en acudir con tu médico. Una expareja te buscará para pedirte un favor y sales a cenar con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 19, también incluye tu día de nacimiento.

Los Aries que tienen pareja estarán muy enamorados; los solteros conocerán personas muy compatibles. Vístete de colores fuertes para atraer el amor y no te sometas a ningún tratamiento estético.

TAURO

Viernes de muchos compromisos de trabajo y escuela, no olvides que los Tauro son muy dedicados con todas las cosas de su vida. El fin de semana extrañarás aquello que no tienes, tu carácter de ‘amigo’ causa diferentes problemas sentimentales.

Aprende a controlar tus impulsos y trata de llevar una relación de pareja lo más estable posible; no busques a tu expareja, recuerda que es mejor ser fiel. Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 60, combínalos con tu día de nacimiento. Te invitan a una cena este sábado, pero intenta no excederte de alcohol.

Duerme más y deja un poco tu WhatsApp, eres el toro del zodiaco y necesitas dormir para estar fuerte. No te metas en problemas que no son tuyos, deja de lado esas situaciones familiares que te podrían afectar. Un amor del signo de Virgo o Capricornio llegará a tu vida para quedarse.

GÉMINIS

Saldrás de viaje este viernes y tomarás unos días de vacaciones; a tu signo le gusta mucho viajar y eso te ayudará a renovar tus energías; sol, arena y mar, tu complemento perfecto. Conocerás personas más afines en cuestión de nuevos amores.

Cuídate de los vicios y el alcohol, trata de controlarlo, pues los problemas que te acechan pueden impulsar las adicciones en tu vida. Compras ropa para cambiar de look. No puedes olvidar a un amor del pasado del signo Piscis o Escorpión; búscalo y habla en paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 17.

Decídete a poner ese negocio de tus sueños, de comida o ropa, te irá de maravilla. Compras un celular o cambias el plan de pagos. Cuidado con los accidentes vehiculares, sé más precavido al manejar y regulariza todos tus trámites para evitar infracciones.

CÁNCER

Arranca la mejor etapa de tu vida desde este viernes, más porque tu signo es muy bendecido y siempre las energías positivas se agrupan para ayudarte a crecer. Este fin de semana será de tomar decisiones en tu vida personal y cambiar de actitud; no puedes ver siempre lo negativo de los demás, así que aprende a confiar y avanzar en lo amoroso.

Sábado de salir de fiesta con tus amigos, con ropa nueva para verte excelente. Buscas un nuevo trabajo para darle un giro a tu vida laboral. Sigue con una dieta saludable y haz más ejercicio, no puedes seguir con esos problemas de presión alta.

Un golpe de suerte llegará a tu vida con los números 04 y 13. Domingo de tener una revelación divina, intenta prender una vela blanca y pedir a los ángeles su protección. Durante estos días conocerás a personas nuevas en tu vida.

LEO

Sacarás todas las tensiones que se te cargaron en el trabajo a lo largo del fin de semana. Tu signo es muy sentido y siempre toma las cosas muy personal, por eso te recomiendo desconectarte de todo y disfrutar estos tres días; diviértete, camina en un campo para rodearte de la naturaleza.

El viernes harás pagos de tarjeta y colegiaturas. Intenta seguir con el ejercicio y dieta para mantenerte saludable. Recibes una invitación para salir de viaje, aunque será muy cerca y te relajará mucho.

En el amor, conocerás personas muy afines a ti, pero nada de compromiso firme. La suerte llegará a ti con los números 02 y 11. Tu signo es el León y eso te hace un ser muy carismático, solo debes evitar ser tan confiado, con el objetivo de que no te hagan el “mal de ojo”. Serán días de arreglar todos tus asuntos de estudios.

VIRGO

Pondrás en orden todas tus ideas y empezarás a ver por tu futuro; recuerda que tu signo se caracteriza por estar bien económicamente, es por eso que te recomiendo empezar un negocio familiar. Evita chismes en el trabajo y no te metas en problemas que no te corresponden; a tu signo lo siguen mucho las envidias, por eso siempre trata de protegerte con algo de plata en tu cartera.

Tendrás una sorpresa este viernes con un amor nuevo que te buscará para salir. Descansa más, siempre vives con tensión, por eso acude con un médico.

En la lotería, te llegará la suerte con los números 28 y 09. Un amor del pasado te buscará para regresar. El signo Virgo es el de la amistad y el servicio, brindas los mejores consejos a tus amigos. No soportas la monotonía y siempre tienes el deseo de salir de viaje a diferentes lugares.

LIBRA

Fin de semana para recordar alguien que ya no está conectado contigo por el amor, comprende que lo mejor de tu relación pasada es lo que te dejó de aprendizaje. Viernes de tener mucho trabajo, te invitan a cenar para celebrar el cumpleaños de un compañero de la oficina.

Ya no busques el amor, deja que llegue solo y verás que será la persona indicada, sobre todo de Aries, Géminis o Acuario. Te busca un amigo para invitarte a un viaje en estos días. Cuídate de problemas del estómago e intestino porque es tu punto débil.

Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 21. Recuerda que eres del elemento aire y esto significa que tienes mentalidad madura y siempre tratas de planificar el futuro para sentirse seguro. En lo amoroso eres detallista y muy apasionado, siempre tratas de tener una pareja estable.

ESCORPIO

Habrá muchas fiestas y diversión a tu alrededor este fin de semana, pero trata de no descuidar el trabajo para que no tengas problemas con tus jefes, por eso debes controlarte con el consumo de alcohol. Trata de ahorrar para que después no te veas en apuros económicos.

Te busca un amor del pasado solo para tener relaciones sexuales, así que trata de analizar bien esa situación. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 31. Los Escorpión solteros va a tener amores fugaces y apasionados en estos días.

Te buscan familiares que viven en el extranjero para invitarte a una fiesta. Escorpión siempre quiere trascender en la vida, por eso te recomiendo que nunca dejes de estudiar, eres muy buena persona, pero cuando te enojas eres muy hiriente, necesitas controlar tu carácter impulsivo para tener mayor paz.

SAGITARIO

Este fin de semana tomarás decisiones laborales, recuerda que tu signo siempre busca la autonomía y el reconocimiento. Trata de aprovechar los cambios que se avecinan para quedar muy bien posicionado con tus superiores. Te llega un golpe de suerte con los números 15 y 40, usa más el color azul para que atraiga a la abundancia.

Un amor de Leo o Piscis volverá con fuerza, por eso tienes que estar en paz con tu vida amorosa y concentrarte en un sola pareja. Los Sagitario son fuego y es muy difícil tener una sola relación, pero es tiempo de madurar.

Cuídate en las calles sobre todo con los robos, sé más precavido. El domingo te vas con tu pareja a pasear, los mejores momentos de tu vida son compañía del amor. No dejes que la soberbia te gane, es bueno reconocer cuando se no acierta en la vida y ser humilde.

CAPRICORNIO

Viernes de sentir que puedes realizar todo lo que tienes en mente, recuerda que a tu signo le gusta mucho el éxito y siempre trata de conseguirlo en cualquier área que se desempeña, más ahora que estás en tu mejor etapa. Solo trata de administrar tu tiempo y dinero para puedas conseguir lo que deseas.

A veces la vida nos da experiencias que debemos tomar como aprendizaje, así que no te rindas y sigue adelante. Tu elemento es tierra y eso te hace ser muy celoso y posesivo, es bueno querer a tu pareja, pero no ser controlador, es mejor darse su espacio para que tu relación amorosa marche mejor.

Te compras zapatos y ropa para cambiar de look. Tomas un curso de relaciones públicas e internacionales. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 30. Un amor nuevo del signo de fuego se presentará en tu vida.

ACUARIO

Fin de semana de estar con mucho ánimo para diferentes actividades deportivas y salir de fiesta, tu signo te hace ser el más saludable y carismático del zodiaco, aprovecha tu tiempo para consentirte. Ya no busques al amor que se fue de tu lado porque no era para ti, en estos días conocerás personas más afines.

Analizarás un cambio de trabajo y tener un negocio, siempre necesitas estar en constante movimiento para que tu energía positiva se desarrolle más. Pides un préstamo para comparar una casa.

Trata de dormir más este fin de semana para renovar energías positivas. Cambias tu celular por uno más reciente y modificas el plan de pago de tu equipo. Tus números de la suerte son 15 y 33. Cuidado con los chismes en el trabajo, sé más discreto. Te invitan a un evento musical este sábado y te divertirás mucho.

PISCIS

Este viernes habrá buenas noticias y sorpresas económicas, tu signo renueva siempre su energía en el verano. Tendrás una propuesta laboral que te cambiará la vida porque eres muy bueno en lo que realizas, pero a veces tú mismo te saboteas y crees que no puedes lograrlo.

Llénate de buenas energías y consigue lo que tienes en mente, como un negocio o vivir en otro país. Te busca un amor del pasado para volver, deja la situación en claro porque solo te va quitar el tiempo. Mejor sigue conociendo personas.

Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 21, usa más el rojo para atraer la suerte.Inicias un método alimenticio que te ayudará a estar más saludable. Sales de viaje y vas con tu familia a un paseo. Un amor de Aries o Cáncer va a estar muy presente y ayudas a un hermano a tomar una decisión amorosa.

