De la cocina a las redes: Él es el chef Elkin Bacca, que comparte consejos para mejorar el sabor de tus platillos

Desde pequeño, Elkin Bacca le gustaba organizar asados para sus amigos del colegio. Desde ahí entendió que su vida debería estar encaminada en el mundo de la gastronomía y el arte de los sabores.

Ahora es un reconocido chef colombiano que pretende hacer una mezcla tradicional con propuestas de vanguardia. “Mi filosofía de vida siempre será que, para ser mundial, primero hay que ser local”, expresó.

“Me inspira ver caras felices, me fascina ver a la gente comer, siento que mi inspiración realmente es compartir en familia y que las familias compartan en mis restaurantes”, agregó el sudamericano.

La popularidad del chef colombiano le ha permitido cocinar para diversas personalidades de la farándula (Foto: Especial)

Entre sus reconocimientos se encuentra el Premios La Barra como el mejor nuevo cocinero en el 2019, así como el que consiguió en el 2022 el galardón Financiera Comultrasan como el mejor emprendedor en la categoría servicio.

A pesar de ello, el chef indicó que se siente premiado todos los días porque Dios le ha permitido hacer felices a muchos de sus comensales. “Lo que me impulsa no es el éxito, es realmente lograr objetivos que hagan felices a mis comensales”, agregó.

De hecho, su popularidad le ha permitido cocinar para diversas personalidades de la farándula como El Mindo, La segura, La Linera, Juancho de la Espriella, Lucas danzón, Felipe Saruma, Sherman Cárdenas o Javier Hernández Bonnet.

En la lista también está Lorna Cepeda, Juliana Velazques, Felipe Sarmiento, Grupo Kvras, Jessicas Uribe, Sebastian Villalobos, Manuel Medrano, Luisa Fernanda W, Daniel Patiño (Paisa blogs), El Chulo Díaz, Mario Ruiz, Jonatan Clay, entre otros.

No obstante, Bacca mantiene los pies sobre la tierra. “Actualmente me dejo llevar por lo que mi intuición me dicta, siento que tengo un camino largo por recorrer. Por eso repito, para ser mundial primero hay que ser local”, añadió.

El colombiano actualmente tiene ocho restaurantes. Estos son Bacca y Dulce Bacca en Bucaramanga y Mesa de los Santos, Bumangues en Cúcuta y Bucaramanga, Monno en Cúcuta y próximamente Burgess en Bucaramanga.

