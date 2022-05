Alpinista mexicano rompe récords mundiales al subir al monte Everest y ¡Tocar el teclado en la cima!

Apenas tiene 19 años y ya escaló el Monte Everest. De hecho, para ser exacto, ya escaló dos de las montañas más altas del mundo. Nada mal para su edad y tampoco para comenzar esta historia. Se llama Juan Diego Martínez Álvarez y es originario de Jalisco.

Este tapatío rompió varios récords mundiales al subir el monte Everest el pasado 15 de mayo, con lo cual se convirtió en el mexicano más joven en lograr dicha hazaña. Todo lo mencionado fue mostrado por él mismo a través de su cuenta de instagram, donde reveló que impuso estos récords tras escalar los 8 mil 840 metros de altura de la montaña y, de paso, presumir al mundo que también logró conquistar la cima de Lhotse, la cuarta cima más alta del planeta con 8 mil 516 metros de altura.

Cumbre en la cima del Everest

Muchos son los alpinistas de todo el mundo que durante buena parte del año buscan hacer cima en el Everest, una de los retos de alpinismo con más asedio. En este caso, el mexicano compartió al mundo su objetivo logrado.

"El día 15 de mayo a mis 19 años de edad, me convertí en el mexicano más joven en la historia en hacer cumbre en Everest (8,848) y mexicano más joven en la historia en subir una montaña de arriba de 8,000 MSNM. En la cumbre del Everest, toque una pieza de piano, rompiendo el récord de (Highest altitude piano/keyboard performance)", expresó en su instagram.

Toca el teclado al llegar y sube al Lhotse

Y es que no fue suficiente lograr la cima del Everest. Para los retos que el joven se había impuesto, era necesario también conseguir otro extraño objetivo, el de tocar con su teclado en la cima, algo que también podría darle otro récord más.

Para rematar la hazaña, no dudó en descender del Everest y emprender camino a otra cima cercana, la del Lhotse, considerada como la cuarta montaña más alta del mundo y misma que se comunica con el Everest.

“27 horas después, estaba en la cumbre de Lhotse (8,516) (4ta montaña más alta del mundo) convirtiéndome en el mexicano más joven en la historia en subir Lhotse al igual que mexicano más joven en la historia en subir dos montañas de arriba de 8,000 MSNM. Haciendo esas dos montañas en tan poco tiempo rompí otro récord del mundo que es (Youngest to complete a double header of the higher eight thousanders Everest-Lhotse). Como subí sin aclimatación previa rompo los récords de (Youngest to summit Mt. Everest without prior acclimatization)", relató.

Al realizar tal hazaña, el joven alpinista agradeció a todas las personas que lo apoyaron, en especial, a sus padres, amigos y novia.

“No me queda más que decir más que gracias gracias gracias”.

