Estas son las joyas que debes usar según tu signo del Zodiaco

Nuestro signo del Zodiaco dice mucho sobre nosotros, pues entre los detalles no sólo destaca la personalidad, sino nuestros gustos y tendencias, es por ello que no sorprende ver que muchos de los rasgos que nos hacen identificables también estén presentes en la moda, como te hemos demostrado en los looks para todos los signos; sin embargo, en los accesorios la influencia de las astrología también está más que presente.

Es por ello que a veces simpatizamos con lo que alguien más lleva, o por el contrario, lo detestamos y uno de los mejores ejemplos ocurre con las joyas, que ofrecen múltiples opciones como aretes, dijes, pulseras, anillos o collares, por señalar algunos. Por supuesto, en esto cada uno de los signos zodiacales también siente cierta atracción, la mayor prueba de ello es que muchas personas prefieren cierta pieza y otras no las usarían por nada del mundo.

Así que si quieres conocerte un poco más a través de las joyas, no dejes de leer, pues aquí encontrarás cuáles son las ideales para usar según tu signo del Zodiaco. Asimismo, podrás descubrir con qué tendencias te sentirías más cómoda según la personalidad que rige a tu signo, según se a de aire, tierra, fuego o aire; no olvides que para complementar tu energía puedes acompañar tus joyas con tu piedra de nacimiento.

Las perlas son un excelente acompañante para los Capricornio. (Foto: Pexels)

Aries. El estilo por naturaleza de este signo es el minimalismo, por lo que una de sus mejores opciones es llevar cadenas finas y con algún colgante que tenga un significado personal, como puede ser familiar. Asimismo, destacan por su elegancia, por lo que lo brillante y discreto es la mejor opción, sobre todo si se le agrega su gema de nacimiento, es decir, la piedra de sangre.

Tauro. Para este signo no pueden faltar las joyas con un zafiro, pero a diferencia de los Aries, con una personalidad relacionada con aspectos como la fuerza y la autoridad, pueden apostar por anillos o collares con volumen en el que se destaque el lujo, un detalle que sin duda también los hará presumir su libertad y fidelidad.

Géminis. Aunque una de las características de este signo es su lado extrovertido, lo ideal es mantener una imagen discreta si de joyas se trata, pues los ayudan a crear armonía entre lo espiritual y lo físico, es por ello que lo ideal es que luzcan accesorios pequeños y discretos como un par de aretes que también pueden llevar una piedra ágata.

Cáncer. Si hay algo que caracteriza a este signo es que se deja guiar por los sentimientos y emociones, por lo que sin duda deben usar anillos, de preferencia en materiales como el oro blanco. Además, para nivelar con la abundancia y la estabilidad emocional, también pueden agregar una esmeralda.

Leo. Mientras que para este signo, varios anillos que lo ayuden a llamar la atención serán la mejor opción, sobre todo si se quiere cumplir su meta de vida dictada por el liderazgo y es justamente en las manos donde puede demostrar a los otros que es capaz de guiar. En cuanto a su piedra de nacimiento, también pueden lucir una gema onyx.

Virgo. Al igual que los Aries, este signo se identifica más con un estilo minimalista, por lo que collares o pulseras discretas, e incluso con detalles, pueden ser la mejor opción. En el caso de apostar por una pulsera, se puede buscar que tenga una cornalina, ya que ayudará a atraer la fuerza.

Las joyas también se pueden combinar con otras para presumir la personalidad de cada signo. (Foto: Pexels)

Libra. Por su parte, este signo se caracteriza por cuidad de sus vínculos, fomentar la felicidad y promover la amistad, por lo que los anillos son la mejor joya para demostrar esto; mientras que como una forma de protección a sí mismos pueden buscar diseños en los que también se pueda lucir una gema peridoto.

Escorpio. Para este signo, la mejor opción es buscar y combinar juegos completos que incluyan collares, pulseras, anillos y pendientes, pues estas joyas los harán lucirse como sólo ellos saben para sacar ese lado extrovertido y atrevido que no cualquiera tiene. Lo mejor es que pueden escoger el oro y la plata para acompañar su piedra de nacimiento, el topacio.

Sagitario. Los collares son la opción perfecta para este signo, pues por naturaleza están conectado a todo aquello que se asocie con la salud y la buena fortuna, y para ello no hay mejor opción que esta joya. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que una cadena gruesa y un medallón son un complemento perfecto, sí como una turquesa.

Capricornio. Al igual que los Escorpio, un juego de joyería completo es la mejor opción. Además, para presumir su lado más amoroso, pasional y sensual, sus joyas también pueden llevar diseños con rubíes.

Acuario. Para las personas bajo este signo la mejor opción son los collares y pulseras, pues están sumamente asociadas con su energía, a demás que atraen el éxito. Una opción para los diseños es buscar aquellos con volumen en los que el lujo se haga presente con una gema granate.

Piscis. Finalmente, para que este signo pueda sacar su lado protector y sanador, pueden llevar collares con dijes y anillos, en los que también pueda ir una piedra amatista.

Algunos signos se identifican por la sencillez y otros por llevar el lujo a otro extremo. (Foto: Pexels)

