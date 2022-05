Joven argentino dejó todo en su país para venir a México y conocer a su "crush"; lo cortaron al poco tiempo

A veces las personas arriesgan mucho por amor, aunque no siempre las cosas salen bien, como le pasó al tiktoker argentino Eric Urial y a quien se le encuentra como the.mexicat, quien viajó desde su país natal hasta Hermosillo, Sonora, para encontrarse con su “crush”, pero su idilio fue muy corto y su travesía fue en vano. Sin embargo, el final de su historia no es del todo triste.

EL joven ha contado que conoció en redes sociales a la mexicana María cuando ambos tenían 17 años, en 2007, pero luego de platicar un tiempo todo se apagó, hasta que en 2020 retomaron la amistad y ella le propuso viajar a nuestro país para que se conocieran mejor y él aceptó.

“Me escribió para saludar en año nuevo... me dijo que viniera a probar suerte, que estaríamos juntos, lo pensé unos días y me decidí", recordó Uriel, por lo que tomó sus ahorros, vendió algunas cosas y se decidió.

No todo salió bien, pero está contento

Ha mencionado que por la complicada situación de la pandemia de Covid-19 sus vuelos se retrasaron y tardó mucho para llegar a Hermosillo, donde lo esperaba María, pero no con los brazos abiertos. Se quedó una semana en casa de la mamá de ella, pero al parecer ella no estaba preparada para una relación.

Y es que sólo salieron al cine; a los pocos días ella le comentó que no quería depender de nadie y que no era la persona que conoció en redes, por lo que el joven se quedó con el corazón roto. Pero para no sentir que viajó por nada decidió conocer la ciudad a donde había llegado y se enamoró de ella.

Luego de eso, decidió buscar trabajo y en dos semanas ya estaba contratado, en un local de pollos asados en la colonia Villas del Sur, donde aún labora. Fue su jefe el que le recomendó contar su historia en TikTok y la idea fue todo un éxito, ya que hizo muchísimos amigos gracias a eso. Por ahora no tiene planes de dejar México, ya que se encuentra feliz.

