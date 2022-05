Llanto desesperado de bebé alerta a vecinos: "¿Te dejó sola otra vez tu mamá?"

Hambre, sueño, necesidad de afecto e incomodidad por situaciones, como tener el pañal sucio, son las causas habituales por las que un bebé llora; sin embargo, ninguno de estos motivos fue el que aparentemente ocasionó el llanto desesperado de una pequeña de 2 años de edad.

De acuerdo con un Tik Tok grabado por vecinos, la bebé lloraba porque su madre la había dejado completamente sola en casa. Según los residentes de la unidad habitacional, esta no era la primera vez que la progenitora se retiraba del hogar sin su pequeña.

“¿Te dejó sola otra vez tu madre? ay, qué grosera, qué fea. No llores mami, ahorita no tarda en venir tu mamá, ya, tranquila ¿desde qué hora estás ahí, mi amor? no llores”, se le escucha decir a una de las vecinas, mientras intenta calmar a la menor.

“Está viendo cómo está la inseguridad y no piensa en los peligros que corre un bebé de 2 años. Cómo se atreve a dejar a su hija sola, no se vale”, escribió el usuario @manuelcarnicero2, quien fue el encargado de subir a la plataforma viral este video.

“Esto se me hace muy indignante. Escuchen a la bebé, dice ‘por favor’”, agregó.

El clip ha causado polémica en redes sociales, pues mientras unos internautas expresan indignación ante que la progenitora tuviera que dejar sola a su bebé, otros aseguran que no deberían juzgar a la madre de la menor, al no tener certeza de las verdaderas causas que la orillaron a dejarla sola.

“No juzguemos, si trabaja y no tiene confianza en nadie o no puede pagar,si tu sabes por eso dices te dejo sola,otra vez sabes su nombre ayuda”, comentó una usuaria.

De acuerdo con el portal SerPadres, a los 2 años los niños ya no son bebés: empezarán a desarrollar su individualidad y empezarán a sentir diferentes emociones que son nuevas para él. Además de todo esto, a los dos años los niños aprenden a correr, a mancharse, a imitar y a querer hacer todo por su cuenta.

