Horóscopos: La FAMILIA necesitará AMOR y atención de estos signos el domingo 15 de mayo

Aries (21 marzo-20 abril)

Estás dejando de ver a tu familia por problemas que puedes haber tenido con uno de sus integrantes o porque le estás dando mucha prioridad a tu relación de pareja, no dejes que esto te aleje de las personas que siempre han estado contigo, no será bueno para la relación que deberán tener en el futuro.

Tienes que tomar una decisión importante en las finanzas, un dinero que tienes ahorrado podría peligrar el día de hoy cuando tengas que hacer un gasto imprevisto, no dejes que esto pase sin tener un plan de acción para recuperar el dinero que tendrás que invertir.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No estás prestando atención a los consejos que te daba tu madre o tu padre cuando eras un niño y mientras fuiste creciendo, es probable que hayas olvidado las lecciones que te dieron y que en este momento son de suma importancia para poder sortear un problema que estás teniendo.

No dejes que la pena te embargue en este momento, no necesitas sufrir por lo que no tienes, es mejor que dejes esto de lado y te concentres en lo importante que tienes ahora.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

La vida comienza a tornarse un poco rutinaria y esto es porque no has puesto verdadera atención en las oportunidades que se están presentando para ti. No debes pasar por alto una oportunidad muy buena que te llegará a manos de alguien que quieres mucho.

Es momento de dejar de pensar en el pasado y también de dejar de actuar de manera apresurada frente a situaciones que necesitan tu máximo de concentración. No dejes que la vida te pase la cuenta en esto y tampoco dejes de tomar atención a lo que vas viviendo, recuerda siempre que de las experiencias vamos creando y formando nuestra realidad.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Quienes estén sin pareja actualmente deben saber que esto puede mantenerse así por un tiempo, es probable que tengas que pasar un tiempo largo de soledad antes de dar con la persona adecuada para estar, no sientas pena por ello, aprovecha este tiempo para hacer las cosas que te gustan y conocerte un poco más.

No tengas miedo a demostrar cariño a una persona que puede estar hace poco presente en tu vida, si tienen una buena relación, entonces no hay motivos para tener temor a demostrar afecto. Tienes que ordenar mucho más tu espacio de trabajo, además de esto será necesario que establezcas horarios más firmes para realizar las cosas, no debes perder tanto tiempo decidiendo que harás ahora y que harás después.

Leo (23 julio-22 agosto)

Si tienes que decirle algo importante a alguien asegúrate que lo hagas el día de hoy, ya que es un día perfecto para la sinceridad y para decir las cosas que uno ha estado guardando por harto tiempo. No debes siempre esperar por la ayuda de otros, intenta también solucionar las cosas por ti mismo, así serás mucho más independiente en el tiempo y podrás enfrentar cualquier cosa que pase en tu vida aun cuando te encuentres en la más absoluta soledad.

Un viaje a la naturaleza o a un lugar fuera de la ciudad parece la mejor opción del día, si no puedes durante la jornada, entonces intenta hacer esto el fin de semana, tienes todo el tiempo del mundo para planearlo.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Tiene todo para entregar amor a quien está a tu lado o a quien estás recién conociendo, no entregues todo de una vez, ve con más calma para no asustar a la otra persona antes de tiempo. Considera a una persona que está buscando atención el día de hoy, puede ser que se encuentre muy sola y quiera conversar sus cosas con alguien, tú podrías ser esa persona.

No dejes que se vaya la oportunidad de ver a una persona que ha vuelto a tu vida, puede ser alguien que estuvo de viaje un largo tiempo y tiene mucho que contarte, reúnete con ella el día de hoy, se pondrán al día.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Buen momento para amar y Libra lo sabe, puede que estés experimentando ciertas dudas con respecto a este tema, pero no dejes que te afecten los miedo generados por las inseguridades. Recuerda que es siempre importante recordar a nuestros antepasados y a quienes han partido antes de tiempo de nuestras vidas.

El amor está en un punto muy alto, todo se debe a que has tomado las decisiones correctas, si crees que esta parte no es importante en tu vida y que debes darle más importancia a tus estudios o trabajo, puede que estés en un error, un sabio consejo es siempre enamorarte o amar cada vez que tengas la oportunidad de hacerlo, no le niegues la entrada a alguien que quiere estar contigo y que también sabes que te gusta.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Una persona te hará una invitación el día de hoy para reunirte con ella y con un grupo de amigos, podría ser un momento importante para compartir e incluso para conocer gente nueva y ampliar tu círculo social. Una buena idea para hacer algo con la pareja es llevarle a una exposición, una comida romántica, una obra de teatro o una película, cualquier sea la opción, no dejes de salir con el ser amado el día de hoy, deben romper la rutina y pasar tiempo a solas.

Hazte parte de un grupo de trabajo el día de hoy, no te está funcionando mucho el estudiar por ti mismo o el realizar tu trabajo sin el apoyo de tus compañeros, esto también debes aplicarlo si te estás alejando de la gente que trabaja contigo en los ratos libres, debes formar lazos importantes, no necesariamente crear amistad, pero si una relación cordial.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Debes comenzar a compartir tus conocimientos con tus compañeros, ya sea de estudio o trabajo, no dejes de hacer esto, no seas egoísta con lo que sabes. Te escogerán para liderar un grupo de trabajo el día de hoy, por lo que probarás tus dotes de líder y de ser capaz de manejar un grupo de gente importante.

Tienes que comenzar a estar más presente en tu hogar, si ya lo estás, entonces esto quiere decir que debes tener tu mente más puesta en las cosas importantes que les suceden a los integrantes de tu familia, estás dejando de responder a sus necesidades. El amor se encuentra bien, solo debes darle una importancia mayor.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Estás llenando tu vida de responsabilidad, muchas de las cuales no era necesario que tomaras aún, pero lo hiciste debido a tu espíritu de lucha y de siempre creer que puedes vencer todo. Todo esto te llevará a acumular estrés y podría ser que al final del día estés con un agotamiento extremo e incluso con problemas para conciliar el sueño.

Tienes que pensar seriamente en la actitud que has estado tomando frente a la persona de tu interés, es probable que no le estés dando el espacio que se merece y se esté alejando de ti, no lo notarás en un principio, pero comenzarás a ver las señales de este alejamiento de a poco, actúa antes que sea tarde.

Acuario (22 enero-21 febrero)

En tu relación de pareja estás viendo que las cosas pueden estar mutando un poco, no dejes que esto los separe, es normal que el amor vaya cambiando con el tiempo, pero intenten nunca perder la pasión ni el sentimiento que los unió e hizo que decidieran comprometerse a compartir la vida.

El trabajo necesita tranquilidad para ser realizado, podrías cometer un error el día de hoy por el cual recibirás un llamado de atención y quedará en tu registro de errores, intenta poner más atención y trabajar sin presiones, necesitas tomarte un tiempo para ti en unos días más. El amor trae dificultades, sobre todo para quienes estés recién conociendo a alguien, podrían sentir que no les están dando lo que merecen y dejen que su ansiedad les haga decir cosas que no piensan, cuidado.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Una persona en la que confías podría traicionarte el día de hoy, es probable que sea sin mala intención y no se haya dado cuenta de ello, habla con confianza y serenidad sobre el problema.

Un amigo muy cercano está buscando tu ayuda, pero tiene vergüenza para pedirte el favor que necesita, si te das cuenta de quién es, ofrece tu ayuda antes que te lo pida, te lo agradecerá y te devolverá la mano más adelante. Un nuevo camino se está abriendo ante tus ojos y estás experimentando un temor a tomarlo, todo esto es normal.

Frase del día: "Una actitud fuertemente positiva creará más milagros que cualquier droga" - Patricia Neal