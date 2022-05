Sagitario vibes: 5 looks inspirados en Dulce María que este signo debe usar

La moda es una de las muchas opciones con la que tenemos la posibilidad de expresar quienes somos y lo que nos gusta. Aunque es cierto que cada quien tiene su propio estilo, las personas de un mismo signo del Zodiaco guardan muchas similitudes entre lo que prefieren o no usar, un buen ejemplo de lo anterior es Dulce María, quien a sus 36 años es muy fiel a sus gustos en looks con los que incluso ha logrado reflejar a la perfección la personalidad de los Sagitario.

Como ya te hemos contado, hay muchas celebridades que muestran a la perfección cómo es su signo y Dulce María no es la excepción, pues si algo podemos rescatar de sus fotos de Instagram es precisamente que sus looks muestran ese lado positivo, alegre e incluso atrevido y lleno de energía que caracteriza a los Sagitario; la prueba de ello es que sus atuendos no sólo resultan divertidos al estar llenos de color, sino que también son ideales para ganarse la confianza de los otros.

5 looks inspirados en Dulce María para las Sagitario

Cabe recordar que una de las principales características de este signo es que son de los más sociables, ya que con su carisma y energía logran que otros se ganen su confianza rápidamente, es por ello que Dulce María incluye en gran parte de sus looks tonos pastel y neutros, pues esto da una imagen de paz con la que ayuda a que los otros se acerquen con confianza, o bien, que le permitan ayudar de ser necesario.

Con los vestidos más preciosos Duce María ha presumido su estilo y elegancia. (Foto: Instagram @dulcemaria)

Paletas de colores como esta permiten mostrar ese lado divertido y arriesgado. (Foto: Instagram @dulcemaria)

Sin embargo, eso no hace que sus atuendos sean aburridos, ya que como adelantamos la diversión y las ganas de demostrar que les gusta improvisar, salir de la rutina y estar en constante movimiento son aspectos clave para entender a este signo. Es por ello que no sorprende ver que la actriz y cantante también destaque con combinaciones más sencillas con jeans y colores oscuros como el gris o el negro, una muestra más de que gusta descubrir y experimentar, por lo que aventurarse en la moda también se debe ver reflejado.

Además como también te adelantábamos, en los looks que cualquier Sagitario debería usar destacan los más coloridos con prendas amarillas, rosas, azules e incluso doradas, ya que tonalidades como estas les permiten presumir su optimismo, así como su alma libre con la que son capaces de demostrar que están dispuestos a todo para lograr sus metas.

En esta última parte también es importante destacar que por naturaleza se trata de un signo muy inquieto, por lo que se pueden atrever a realizar hasta lo más arriesgado de un momento a otro, es por ello que looks básicos con jeans también son un básico para los Sagitario, pues es una de las prendas con la que mayor comodidad tienen para someterse a la aventura.

Los looks con básicos del guardarropa también son de los preferidos del signo. (Foto: Instagram @dulcemaria)

Aunque los Sagitario no destacan por trabajar en equipo, están dispuestos a todo para cumplir sus metas. (Foto: Instagram @dulcemaria)

El verde le sirve a todos los Sagitario y a Dulce María para mostrar su lado aventurero. (Foto: Instagram @dulcemaria)

SIGUE LEYENDO

Escorpio vibes: 5 looks inspirados en Katy Perry que este signo debe usar

Nunca rompen reglas, estos son los signos del zodiaco que se destacan por su respeto

¿En qué escala de Amber Heard estas hoy? El test que está causando sensación en redes