¿Cuál es la MEJOR canción del MUNDO según Rolling Stone?; la canta una mujer y habla del empoderamiento

La música sin duda es un arte que une a todo tipo de personas, y dentro de estas existen solistas, agrupaciones, bandas y dúos que logran a través de su música y personas alrededor del mundo.

Bajo este panorama, es importante recordar que la música tiene un sinfín de géneros que han logrado destacar, renovarse y transformarse en subgéneros muy específicos.

Por otro lado, debemos recordar que el impacto musical en las personas puede ser tal, que logra conectar a través de sus letras, melodías e incluso el estilo.

Top de las canciones más populares y exitosas

También es importante destacar que han existido bandas o agrupaciones a través de los años en distintas partes del mundo que han logrado consolidarse como clásicos de la música, por lo que hasta la fecha se mantienen vigentes.

Tal como sucede con The Beatles, The Rolling Stones, Michael Jackson, Pink Floyd Pink Floyd, Nirvana, Bob Dylan y Bee Gees.

Bajo este panorama, los melómano se han preguntado más acerca de la diversidad que existe entre artistas y músicos alrededor del mundo, específicamente entre las canciones que han destacado más a lo largo de la historia.

Tras lanzar hace casi dos décadas una lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, la exitosa revista Rolling Stones hizo una actualización de este popular ranking.

¿Cuál es la mejor canción del mundo?

Y entre el Top 10 se encuentran canciones como What’s Going On de Marvin Gaye, Smells Like a Teen Spirit de Nirvana y Like a Rolling Stone de Bob Dylan, pero la canción que ocupa el número uno dentro de esta selección es Respect de Aretha Franklin.

Este éxito musical tuvo lanzamiento en 1967, y a pesar de los años se mantiene vigente hasta nuestros días.

Cabe señalar que dicha canción se encuentra dentro del álbum I Never Loved a Man The Way I Love You, misma que habla sobre el empoderamiento femenino a través de su letra así como la exigencia de los derechos de la mujer dentro de una situación heterosexual con una dinámica entre pareja, en donde la mujer defiende sus ideales así como el respeto que merece por tener la capacidad de poder proveer en su hogar al igual que el hombre.

