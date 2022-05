Aún hay fe en la humanidad: joven devuelve 70 mil pesos que se le cayeron a un abuelito | VIDEO

Kevin Leonel Gordillo tiene 21 años y rápidamente consiguió lo que muchos chicos de su edad buscan en estos días, ser virales en las redes sociales para convertirse en influencer; sin embargo, le joven no necesitó de hacer una acción extrema para lograrlo, bastó con ayudar a un adulto mayor para que no tuviera problemas a corto plazo.

¿Qué pasó entre el joven y el abuelito?

Las cámaras de seguridad de un negocio en Argentina, captaron el justo momento cuando el joven vio cuando al adulto mayor se le caía un fajo de billetes al suelo sin que se diera cuenta, ya que el abuelito seguía su marcha sin percatarse que había perdido su dinero.

El adulto mayor caminaba con prisa por la banqueta con ayuda de una andadera, cuando al pasar en la puerta de una tienda de ropa, de pronto se le caen los billetes que estaban colocados sobre la estructura donde se apoyaba para andar.

En ese instante, Kevin, quien trabaja en el local de ropa en la localidad de Temperley perteneciente al partido de Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires, se dio cuenta de lo sucedido y levantó el paquete para darse cuenta que se trataba de dinero en efectivo, alrededor de 70 mil pesos argentinos.

“Pasó un señor como de 80 años que usaba la silla de ruedas como bastón porque no podía caminar bien y desde adentro del local vi que se le cayó una bolsa”, aseguró Kevin para el medio local Brown OnLine.

“Enseguida salí corriendo, levanté la bolsa y observé que eran fajos de 500 y de mil pesos que enseguida se lo devolví”, explicó el joven de 21 años quien agregó que jamás dudo en ayudar al adulto mayor para que recuperara su dinero.

“…No dudé ni un segundo en devolvérselo. Me agradeció, tiró unos chistes, me dijo que tenía que depositarlo en el banco y se fue. Yo me quedé feliz porque hice un acto de bien".

Argentina vive una crisis económica y ante dicho escenario podría presentarse un ligero aprovechamiento de la gente más si de pronto en la calle alguien encuentra dinero; no obstante, en el caso de Kevin, no sucedió de esa manera porque aseguró: “Lo devolví porque no era mío, No me pertenece”.

