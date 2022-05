“Otros se alegrarán y otros estarán tristes”: Joven deja desgarradora despedida en Facebook antes de tomar veneno

José Andrés Salavarria era un joven de 22 años que atravesaba por una depresión debido a una reciente ruptura amorosa. El pasado lunes 9 de mayo, José publicó la desgarradora despedida a través de su cuenta de Facebook donde hizo un breve resumen de toda su vida. José vivía en la ciudad ecuatoriana Ventanas.

Durante casi 40 minutos después de escribir el mensaje, José realizó más posteos en referencia a su depresión por el amor a través de canciones e imágenes que dieron cuenta de su estado anímico. En las publicaciones previas a su carta póstuma, el joven compartía música, memes, videos de comedia y en ocasiones también posteos de decepción amorosa.

En la misiva, José Andrés aseguró que en la vida hay cosas buenas y cosas malas y aprendió muchas cosas en su corta vida, dijo en su texto que posteó acompañado por 25 fotografías donde se le ve solo, y en algunas otras acompañado por sus familiares y amigos.

La carta de despedida de José Andrés Salavarria

José inició su mensaje saludando: “¿Hola qué tal? Saben, tomen una decisión en la cual pocos saben qué es. Saben en la vida hay cosas buenas y malas, aprendí muchas cosas de verdad, escuchar muchos consejos los cuales respeto mucho.

Saben en realidad quería mucha en la vida en la cual ya lo he tenido, por eso quiero ser feliz y mi felicidad ya pronto la tendré. Saben he trabajado en muchas cosas como vendedor en una tienda de legumbre, vendedor de cerveza, vendedor de computadoras, vendedor de pan, aprendiendo hacer pan, vendedor de gas, y muchísimos más trabajos.

Muy pocos saben cosas de mi vida de las cuales ahora se los estoy aquí publicando y haciendo. Saben he tenido problemas familiares y decisiones que no me convenían en mi vida, pero saben soy feliz en mi decisión, nadie es responsable eso de una le quiero dejar claro”.

El adiós para sus papás, hermana y familia y exparejas

“Aun así, que las cosas son mi mamá gracias por crear a esta persona, pero sabes ya quiero que dejes ese rencor, a mi padre gracias al menos por crearme y apoyarme en algo en los estudios. Hermana gracias por estar en los años anteriores cuidándome. Sabes sí admito que tenía envidia de ti, que mis padres te dieran todo y a mí no, aun así, teniendo excelentes notas no me dieron lo que yo necesitaba, pero a ti sí. Felicidades siempre veía que más tenían a una hija que a un hijo.

Hermanastro Luis cuídate ya estas creciendo y quiero que mejores tu vida y no me olvides. Sobrinas, aunque no me conocen muy bien quiero que estén enteradas quién era y como era en realidad su tío.

Tantos amores y desamores de chicas les daré gracias a ustedes que entendí no todas ustedes son iguales son diferentes. Abuelo, tía, tío, primos, primas, amigos, amigas les doy gracias por los consejos que me daban, igual amigos que he estado conociendo y los que son amigos gracias a todos ustedes por estar a veces a mi lado cuando lo menos esperaba.

Doy gracias a mi hermana que he sido tío jjjj y le va muy bien. A mis ex’s igual, les deseo lo mejor en sus vidas y no miren al pasado, vayan al frente y piensen en el futuro. Familia gracias, que Dios los cuide y los proteja. Gracias por al menos en los años anteriores estar a mi lado y aun así he mejorado poco a poco mi vida. Ya es hora de partir a ese lugar que deseo ir”.

José acompañó el texto de despedida con fotos de su vida. Foto: FB

La mamá de José, Juana Salavarria declaró a la policía que su hijo fue encontrado dentro de su cuarto por unos amigos que llegaron a su casa, ahí lo encontraron en mal estado. Rápidamente lo llevaron a bordo del automóvil de un vecino hasta el hospital Jaime Roldós Aguilera; sin embargo al llegar al lugar confirmaron su deceso.

“Ah, por cierto, nadie tendrá la culpa de lo que me pase. Esta vez mi decisión fue tomada por mí mismo, otros se alegrarán y otros estarán tristes. Bueno, estas fotos son con mi familia y amigos que han tenido tiempo para estar a mi lado”, fue la aclaración que José hizo al final de su despedida.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

