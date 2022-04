Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy DOMINGO 3 de abril según tu signo

La carta de este domingo 3 de abril tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este domingo 3 de abril es El Sol, un arcano mayor del tarot Rider Waite

La presencia de esta carta es de buenos augurios en tu vida, pues sin importar cuantos pesares haya habido en tu vida, con "El Sol" anuncia la llegada de buenas rachas en todos los aspectos de tu vida pues habrá éxito en el dinero, trabajo, salud, y el amor en todo tipo de relaciones con hijos, familia, y pareja.

Amor

Al salir "El Sol" en la tirada, trae muy buenas noticias en el plano del amor pues presenta una estabilidad en todas las relaciones, pues si estas en pareja muy probablemente en estos días comiencen los planes de un casamiento o de unión libre; pero sobre todo estarán muy sexuales, la llama de la pasión estará muy ardiente.

Trabajo

Respecto al trabajo esta carta es de crecimiento pues te dice que es el momento ideal para todo lo bueno, ya que si estas si trabajo muy pronto encontrarás uno, pero si ya tienes uno estable, tendrás un gran crecimiento en la empresa y los jefes reconocerán tu labor. Es un gran momento para abrir ese negocio que tanto has deseado.

Salud

Si has estado enfermo o enferma en los últimos días, no te preocupes tus dolencias comenzarán a sanar, además estos días estarás llena de energía por lo que tu cuerpo se sentirá más fuerte.

