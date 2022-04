Así luce el "Alien de TikTok" sin maquillaje; sus seguidores quedaron sorprendidos | VIDEO

En redes sociales se ha viralizado un personaje muy extraño, que parece un ser sacado de otro mundo. Se trata de “Inu”, quien ha sido bautizado por algunos como el “alien de TikTok”. En uno de sus últimos videos, “Inu” mostró cómo luce sin su maquillaje y accesorios y sus seguidores enloquecieron.

En dicho clip, este ser “abrió su corazón” y mencionó que su personaje lo estaba asfixiando, por lo que necesitaba mostrarse tal cual es. Contó que le gusta ser llamado “Inu” porque el nombre que le pusieron cuando nació lo detesta; además, se identifica como una persona no binaria, lo que quiere decir que no considera que sea un hombre o una mujer.

Asegura que ha visto alienígenas

“Inu”, quien también expuso que a los 15 años trató de suicidarse, pero afortunadamente no lo logró, mencionó que cree en Dios, pese a ver avistado extraterrestres, los cuales no suelen ser reconocidos por la mayoría de las religiones, aunque no precisó que fe sigue.

Él, quien se dedica a producir música, pero le gustaría vivir de hacer arte, mencionó que todo lo de que usa para su alter ego es maquillaje y accesorios, pero en el futuro cercano comenzará a hacer cambios permanentes en su cuerpo, por lo que comenzará con la modificación corporal al mero estilo del Black Alien. En TikTok cuenta con 1.7 millones de seguidores y la gente gusta de verlo por lo extraño y misterioso que se ve.

