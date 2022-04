Raúl Urías, el ilustrador mexicano que se inspira en sus raíces

Sentado frente al televisor, un niño pequeño en Chihuahua invertía largas horas viendo las caricaturas. No disfrutaba de los deportes ni se consideraba muy social, pero estos momentos desde su infancia hicieron que no dejara de esbozar.

Desde los 12 años supo que quería dedicarse a la ilustración, aunque en su tierra no era una profesión, ni conocida, ni popular. Raúl Urías lo recuerda: “Desde ese momento dije que me iba a dedicar a hacer dibujos, y no en un término artístico. Me gustaban los cómics, entonces me tomaba muy en serio este lado de tener mi portafolio”, por supuesto en ese entonces el acceso a internet no era como ahora, y apenas comenzaba.

El ilustrador comenzó su carrera muy joven. “A los quince años me empecé a juntar con unos chicos que hacían cómics. Ellos se dedicaban a dibujar para Marvel y tuve la fortuna de convertirme en su discípulo. Aprendí las bases del color y la anatomía, ya que es algo esencial en los cómics, y ese era mi sueño”, recordó el artista. Desde entonces su carrera ha ido en ascenso y hemos visto sus creaciones con Nike, Disney, Marvel, Google México, Spotify o Facebook.

“Hay personas muy talentosas, pero que no tienen la seguridad”, aseguró Raúl. “Cuando lo logré, me fuí a la Ciudad de México y ha sido un proceso de mucho aprendizaje, no sólo laboral, sino también artístico. Daba muchos cursos en otros estados y me di cuenta de toda la diversidad de cultura que hay y eso tiene un impacto en mi trabajo, antes era más pop, y últimamente tuve una etapa más madura en la cuál asimilaba estos conceptos mexicanos. Ahora es una mezcla de ambos, busco que sea un arte mexicano cosmopolita para el mundo. Para mí es importante romper con este estigma de lo que debe de ser un artista, mi estilo es mi voz independiente de lo que yo dibujé. Mi meta en la vida es que mi gráfica sea reconocida y que tenga ese sabor mexicano, pero sin caer en lo cliché”, nos compartió el ilustrador.

Definir su estilo significa encasillarlo, pero su elección de tonos y formas ha hecho del nombre Raúl Urías un sello inigualable. “Somos hijos del contexto”, nos explicó, “mi cabeza está llena de referentes, súmale donde crecí, los colores que estaba acostumbrado a ver y mi carácter. Creo que el estilo no es lo que puedes hacer, si no las limitantes, y eso te lleva a crear un estilo. Hay gente que se relaciona contigo a través de esas limitantes”.

ENVUELVE EL ELÍXIR

Raúl Urías disfruta de tomar tequila, por eso se ilusionó cuando en 2017, mientras vivía en Nueva York y trabajaba en una agencia, le ofrecieron crear la etiqueta de la botella de Mi Campo. Fueron cuatro meses de poner en la mesa ideas, porque se requería de mucha creatividad para que fuera diferente, según narró el autor: “Fue algo muy natural, todos los elementos tienen que ver con cosas que propuse y narrativas que creé”.

La alianza entre Mi Campo y Raúl Urías fue una amalgama perfecta. Su inspiración comenzó con la diosa Mayahuel, divinidad dedicada al maguey, y lo interpretó: “me gustan mucho los perfiles de las personas, entonces fue una manera de involucrar mi estilo. Quería darle un feeling viejito como de posada, pero a la vez, combinarlo con una mezcla de color pop”.

Aunque su trabajo no es considerado realista, la botella que guarda este tequila tiene un corazón ilustrado de manera fidedigna. El autor desglosó: “Al implementar las manos para mí sí tiene un significado. Es un cuadro de Siqueiros y de ahí viene la idea. Si tú ves el proceso del tequila, requiere de mucha fuerza en las manos y queríamos representar eso.

De un lado, está la diosa Mayahuel, y del otro lado hay un cráneo, una artesanía mexicana, las flores con la calaverita es algo que yo hacía hace muchos años”. Acostumbrado a creaciones que solamente viven un mes, este proyecto ha sido un reto para Raúl Urías, pues será una pieza que durará toda la vida.

FRASE

"Mi meta en la vida es que mi gráfica sea reconocida y que tenga ese sabor mexicano, pero sin caer en lo cliché".

*l Ha trabajado con importantes firmas como Disney, Nike, Marvel, Google México, Spotify, Facebook y más recientemente con tequila Mi Campo.

POR BEGOÑA COSÍO

FOTOS: JDS AGENCIA

