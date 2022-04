"Canelo" Álvarez vs Bivol: ¿qué día de MAYO regresa al ring el peleador mexicano?

Saúl “Canelo” Álvarez regresará a los encordados en el próximo mes de MAYO y su rival en esta ocasión será el ruso Dmitry Bivol, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas este nuevo combate del mexicano, el cual, promete estar lleno de emociones por todo lo que gira a su alrededor.

Lo primero que debes saber sobre la pelea entre “El Canelo” y Bivol es que el combate se realizará dentro de la categoría de los semipesados, lo que significa que el pugilista mexicano subirá una categoría luego de haberse consolidado dentro de la categoría de los supermedianos, donde unificó los títulos de la OMB, CMB, AMB y FIB.

El rival del mexicano, comenzó su carrera profesional en el pugilismo en 2014 y desde entonces ha tenido 19 combates, de los cuales, en todos ha salido victorioso, ganando en 11 ocasiones por la vía del cloroformo, desde 2016 consiguió el título de la WBA del peso semipesado y ha realizado 10 defensas exitosas de este título que expondrá ante “El Canelo” por decimoprimera ocasión.

Saúl “El Canelo” Álvarez no será el primer mexicano al que se ha enfrentado Dmitry Bivol pues en 2015 se midió ante Felipe Romero y lo venció por la vía del nocaut para ganar el título de la WBC-USNBC Silver del peso semipesado, por lo que ante el tapatío buscará confirmar su supremacía ante los boxeadores aztecas.

“Canelo” calienta la pelea

Como se mencionó antes, el pasado mes de noviembre de 2021, Saúl “Canelo” Álvarez logró unificar los títulos de la OMB, CMB, AMB y FIB de la categoría supermediano y recientemente el pugilista tapatío declaró que decidió subir una categoría porque su objetivo es convertirse en uno de los mejores boxeadores de toda la historia y se mostró sumamente seguro de llevarse la victoria pues señaló que se encuentra en su mejor momento y que debido a esto no hay ningún boxeador que pueda derrotarlo.

“Es boxeo, pero creo que ahora nadie me puede ganar. Estoy en mi mejor momento y no le falto al respeto a nadie, pero estoy en mi mejor momento. Me siento fuerte, en mi mejor forma”, sentenció el pupilo más adelantado del famoso entrenador, Eddy Reynoso.

Estas polémicas declaraciones del “Canelo” generaron todo tipo de reacciones en redes sociales donde algunos internautas lo calificaron como “soberbio” y “arrogante”, sin embargo, sus seguidores le manifestaron su apoyo y lo reafirmaron como el mejor boxeador mexicano de toda la historia.

¿Fecha y hora de la pelea del “Canelo” Álvarez?

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y el ruso Dmitry Bivol está programada para el próximo sábado 7 de mayo, la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos servirá como escenario para este explosivo combate y se espera que el combate inicie en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión de esta pelea será a través de la plataforma de DAZN, mientras que en televisión podrá ser seguida por la señal de Canal 5 y Azteca 7.

