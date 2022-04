Revelan VIDEO que muestra nuevo modus operandi para secuestro de mujeres; así operan

En medio de una ola de secuestros, desapariciones y feminicidios que está viviendo nuestro país, y ante el temor constante de las mujeres a poder realizar su vida cotidiana de manera segura y normal, en redes sociales se dio a conocer un video en el que una joven muestra el nuevo modus operandi que implementan los delincuentes para secuestrar mujeres.

Ha sido una tiktoker quien decidió publicar en la red social una grabación en donde expone paso a paso lo que considera un nuevo método para "atrapar" a mujeres y secuestrarlas, mismo que le fue dado a conocer por algunas de sus clientas, quienes han conocido de manera cercana estas anécdotas.

La usuaria Mónica Loza decidió publicar en TikTok un clip en el que da a conocer un nuevo sistema de secuestro implementado en el estado de Nuevo León: "Este es el nuevo método que están utilizando en Nuevo León para secuestrar mujeres", asegura, al tiempo que se presenta como una persona que trabaja en el rubro de la belleza "dedicada a poner uñas y al maquillaje".

Grabación se vuelve viral en TikTok

Mónica Loza declaró en el clip que han sido varias de sus clientas las que le han compartido anécdotas referentes a este nuevo método implementado por los delincuentes, o bandas delictivas, para secuestrar a mujeres que residen en Monterrey y sus alrededores.

Mónica Loza decidió compartir la historia en TikTok. FOTO: Especial

"Les voy a contar la más cercana, esto me lo contó una chica hace menos de una semana, le pasó a una amiga suya. La chica estaba estacionada en el parque, en donde había estacionado su coche, es un parque que está en la zona T, que es donde yo trabajo", comienza narrando la tiktoker en el video.

"La chica dejó ahí su coche y cuando llegó por él, encontró una notita como esta," continuó en el video mientras con el dedo muestra un sobre con la palabra 'abrir': "Ella decidió no abrirla, la guardó y la abrió hasta su casa. Cuando la abrió estaba así, se puede ver Monterrey, Nuevo León, y la fecha. Pero eso no es lo importante, lo importante es que cuando lo abrió perdió la conciencia", declaró.

La tiktoker detalló paso a paso el modus operandi de los secuestradores. FOTO: Especial

La joven aseguró que no se trató de una reacción espontánea de su cuerpo: "Y no me refiero a que se desmayó, sino a que (la joven) empezó a sentir mucho mareo y pasaron al menos treinta minutos hasta que ella pudo recuperar la conciencia y saber qué es lo que estaba pasando", comentó.

La protagonista de la historia compartió su testimonio "en un grupo de chicas del tec," refirió Mónica Loza en el video, con el objetivo de conocer qué sustancia podía contener el sobre: "Una de ellas lo analizó y se dio cuenta que la nota tenía un químico específicamente que hace que pierdas la conciencia durante algunos minutos. Esto es super importante que nosotros, personas que radicamos aquí, lo sepamos, y cualquier otra persona de México y el mundo", concluye la grabación.

En la grabación habla de situaciones que se han dado en Nuevo Léon. FOTO: Especial

