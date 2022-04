Evitarán que feminicidas escapen; por tentativa de feminicidio acusados recibirán prisión preventiva

Con 26 votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen con el que se tipifica el feminicidio en grado de tentativa punible como delito que amerita prisión preventiva oficiosa y establece penas de hasta 40 años de cárcel aún cuando el ilícito no haya sido consumado, sin posibilidad de que soliciten libertad condicional, anticipada o sustitución de la pena.

En reunión extraordinaria, los integrantes de la instancia legislativa avalaron el dictamen que deriva de ocho iniciativas presentadas por legisladoras del PAN, PRI, PRD, PVEM y Morena.

Entre los acuerdos aprobados este lunes por los integrantes de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, está el de someter a discusión del pleno este mismo martes el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia.

La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alave señaló que hay consenso para que el dictamen sea aprobado y adelantó que la bancada mayoritaria está abierta a aprobar reservas que mejoren la redacción del proyecto, específicamente para eliminar el término punible.

“Nosotros creemos que debemos contribuir desde el ámbito legislativo con esta adecuación al tipo penal de feminicidio, tanto en grado de tentativa como consumado, porque son dos momentos distintos, no se necesita consumar el feminicidio para hacer investigado y sancionadon, tenemos que avanzar a la parte en que la víctima está siendo sometida a diferentes vejaciones en su integridad y ahí es en donde el Ministerio Público debe actuar con toda celeridad para evitar que se consume el feminicidio”, señaló Alavez.

Durante la discusión en el pleno, algunos legisladores del PRI y MC solicitaron posponer la votación del proyecto para realizar correcciones al documento, petición que no fue aprobada por la mayoría, las reservas serán presentadas en el pleno.

Entre ellos, la diputada de MC, Mirza Flores, quien advirtió que el dictamen no tiene la redacción adecuada, por lo que pidió posponer la votación hasta hacer las correcciones necesarias, de lo contrario, dijo, no se estaría dotando de los insumos correctos a las fiscalías para la integración del delito y en el momento de que los casos lleguen a los juzgadores por ello, para la discusión en pleno su bancada presentará reservas, así como un voto particular.

“Lo que nos preocupa es que no tiene una correcta redacción, eso es lo que nos preocupa, estamos en el momento justo de poder hacer las correcciones, este concepto de tentativa de feminicidio punible, perdón, pero eso no existe, es feminicidio en grado de tentativa, ese es el concepto correcto y el feminicidio consumado tampoco existe, femicidio como tal es la descripción del tipo penal, pero femicidio consumado, perdón, no estoy de acuerdo en estos conceptos”, detalló la emecista.

El dictamen reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, con el objetivo que el Juez de control en el ámbito de su competencia, ordene la prisión preventiva oficiosamente en feminicidio consumado o en grado de tentativa punible.

Establecer que no gozarán de la libertad condicionada, ni de libertad anticipada, los sentenciados por delitos en materia de feminicidio consumado o en caso de tentativa de femicidio punible, tampoco procederá la sustitución de pena.

Estas reformas y adiciones establecen que en los casos de feminicidio cometido en grado de tentativa punible, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado. De acuerdo a los artículos 320 y 325 del Código Penal federal, las penas por el delito de femicidio van de 40 a 60 años de prisión.

