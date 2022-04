Tres errores de los padres amorosos que evitan que sus hijos sean felices, según Harvard

En la prestigiosa Universidad de Harvard hay un curso muy popular. No es de física cuántica o nanotecnología. Se trata de cómo encontrar la felicidad.

Sí, el doctor Tal Ben-Shahar es experto en Psicología Positiva y autor del best seller "Being Happy", además imparte clases para analizar qué es la felicidad y sostiene que como cualquier otra materia de estudio, se puede aprender.

Aprender a ser feliz depende de entender el concepto de estar bien con lo que se tiene. Ben-Shahar asegura que en las escuelas no se está enseñando a los niños lo más importante, que es tener sentimientos positivos.

"Cuando le preguntamos a los padres, '¿qué quieren para sus hijos?', la mayoría responde que quieren que sean felices, resilientes y de buenos sentimientos. Cuando les preguntamos, '¿qué les enseñan en las escuelas?', nos responden que aprenden matemáticas, español, geografía... no hay relación entre las dos respuestas", dijo en charla con la fundación BBVA el doctor.

¿Por qué los colegios ignoran la ciencia de la felicidad?

"Estamos haciendo estudios en las escuelas sobre el impacto de una intervención psicológica positiva, sí los estudiantes son más felices, suben sus notas y bajan los conflictos. Afecta positivamente a la segunda lista", dice Ben-Shahar sobre la transformación educativa necesaria.

"Tenemos que replantearnos los colegios y lo que aportan, porque ya sabemos que el mundo de mañana, va a ser distinto del mundo actual. Hay que enseñar técnicas atemporales, desde Aristóteles y Confucio la búsqueda de la felicidad siempre ha sido muy importante, tenemos que centrarnos en eso, en la creatividad, la innovación", agrega.

Y es que según el catedrático de Harvard, ser feliz y tener pensamientos positivos es el camino para ser más creativo.

"Hay técnicas para ser más innovador, una de ellas es el incremento de las emociones positivas, si incrementamos la felicidad de la gente, se vuelven más creativos, hay que enseñarlas".

Foto: Pixabay

Tres consejos para no cometer errores que evitan que los hijos sean felices

"El primer consejo que les daría, de María Montessori: No debemos hacer por los niños lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Aunque les cueste, si pueden hacer algo, que lo hagan. Paternidad sin control, es algo negativo".

"El amor incondicional: este es un concepto muy mal entendido, el amor incondicional no significa darles todo lo que quieran, significa que aceptamos sus emociones incondicionalmente, pero ponemos límites en sus comportamientos. Un niño puede sentir odio a su hermano, porque no reciben atención, eso es legítimo, pero hay límites claros, no pueden golpear a su hermano".

"Hay límites en su comportamiento, pero hay que darle rienda suelta a sus sentimientos, hay que darles permiso de que sean humanos".

"Predica con el ejemplo: Cuando llego a casa, a menudo comparto mis experiencias, las buenas y las malas. Lo que hacemos con frecuencia importa mucho más de lo que decimos".

