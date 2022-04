La Posada del Sol: De tenebroso hotel embrujado a universidad ¿El Hogwarts mexicano?

Histórica y emblemática construcción de la colonia Doctores, para muchos, La Posada del Sol, edificio abandonado ubicado en el número 139 de la Avenida Niños Héroes, está hechizado, pues a lo largo de los años, distintos giros y proyectos han intentado proliferar en este predio; sin embargo, por una u otra razón estos nunca se concretan, víctimas quizás… de alguna maldición.

Los orígenes de este inmueble datan desde 1945, en plena época de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ingeniero Fernando Saldaña Galván lo construyó con la firme idea de que se volviera un lugar icónico de la Ciudad de México.

Con ello en mente, el lugar se diseñó con 15 edificios que albergaban 500 habitaciones, en un predio de más de 7 mil metros con bellos jardines, acabados con estilos art nouveau y art deco, un mural del artista Roberto Cueva del Río, Capilla y una fascinante fuente con una mujer mirando al universo, obra del escultor Rómulo Rozu, un lugar digno de reyes y reinas, sin duda.

El misterioso inmueble se ubica en el número 139 de la Avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores. FOTO: ESPECIAL

Las macabras y misteriosas muertes de La Posada del Sol

Existen al menos dos historias de sucesos paranormales que dan vida a la creencia de que este lugar está embrujado, la primera de ellas cuenta que por aquellos años de crisis mundial y guerra de naciones, el cadáver del propio creador y dueño de la posada, fue encontrado colgado de la campana que se encuentra justo frente a la escultura de Fernando de Asís.

Desde entonces se dice que el espíritu de Fernando Saldaña, nunca dejó el hotel. En la actualidad, hay quienes aseguran que aún continúa habitando y protegiendo su posada.

Se dice que Fernando Saldaña nunca abandono el edificio a pesar de su muerte. FOTO: ESPECIAL

Las versiones en torno a lo que lo orilló a quitarse la vida no son del todo claras, existen dos teorías al respecto, la primera de ellas señala que, abrumado por las enormes deudas que adquirió, Fernando Saldaña, decidió ahorcarse. La segunda es más espeluznante y macabra, apunta a que Saldaña decidió poner fin a su existencia, después de asesinar a sus hijos y esposa tras caer en bancarrota.

A lo largo de toda su existencia, esta edificación ha sido usada para varios fines, albergando en diferentes periodos a entidades gubernamentales como: El Instituto Nacional para el Desarrollo Comunitario y la Vivienda Rural (IDECO), el Instituto Nacional Indígena (INII), la Procuraduría de la Ciudad de México, el DIF, se intentó volverlo una Fábrica de Artes y Oficios (FARO) durante la administración de Miguel Ángel Mancera, y recientemente se busca que se convierta en una Universidad del Bienestar.

Se dice que Fernando Saldaña fue encontrado colgado de la campana que se encuentra justo frente a la escultura de Fernando de Asís. FOTO: ESPECIAL

La otra historia macabra que hace pensar que este lugar está habitado por fuerzas del otro mundo, ocurrió cuando estas instalaciones eran sede del IDECO por allá de la década de los 60’s.

Se cuenta que por aquellos años, había una guardería como prestación para los empleados, de la cual se extravió una pequeña niña, de quien, tras una larga búsqueda, encontraron su cadáver en lo que alguna vez fue la habitación 103.

Desde entonces, el espíritu de esta niña acecha los pasillos del recinto y aterroriza a los visitantes del lugar, así, en un intento de darle paz a su alma, los vecinos de la zona colocaron un altar, en el cual le ofrendan dulces y juguetes. Pero aún con ello, muchos aseguran que todavía se escuchan gritos estremecedores provenientes del interior de la posada.

Así se ve el altar en honor a esta niña. FOTO: ESPECIAL

De edificio embrujado a universidad del Bienestar

Con estas historias espeluznantes como antecedente, este inmueble fue expropiado por el gobierno de la ciudad el 11 de noviembre de 1998, por decreto del entonces presidente Ernesto Zedillo, con la idea de convertirse en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Posteriormente en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, se promovió un proyecto que intentaba convertiría en un Faro de Artes y Oficios, pero el proyecto no prosperó.

Actualmente, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, señaló en entrevista para La Jornada, que se busca rescatar el inmueble para crear una universidad de derecho, como parte de las Universidades del Bienestar, programa educativo de la actual administración federal.

Mas allá de las historias de fantasmas, el inmueble es de un alto valor arquitectónico, culturas e histórico. FOTO: ESPECIAL

Sin embargo, a casi un año de estas declaraciones el proyecto no ha avanzado, a pesar de que la propia Jefa de Gobierno declaró, en aquella ocasión, que esperaba que la obra estuviera listo ese mismo año, o sea en 2021, pero hasta la fecha la universidad no se ha concretado, aunque cabe señalar que para rescatar un edificio como La Posada del Sol, son necesarios varios estudios y análisis para determinar los daños estructurales que presenta.

Pese a todo ello, no faltan quienes creen que este proyecto no se concretará, no por falta de iniciativa o capacidad del gobierno de Claudia Sheinbahum, sino por la supuesta maldición que posee este lugar y que impide que cualquier proyecto se concrete sin ocurrir alguna tragedia.

Así que tal vez nunca lleguemos a ver lo que muchos han llamado en redes sociales, “El Hogwarts mexicano“, mote otorgado por estas historias de fantasmas y hechizos, combinado con la reciente iniciativa de rescatar este inmueble para convertirlo en universidad.

