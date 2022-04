Despiden a sacerdote que se declaró homosexual; asegura que la Biblia no condena la diversidad sexual | VIDEO

Un sacerdote se volvió viral en redes sociales luego de compartir un video en el que se declara homosexual, y es que también relata la profunda depresión que sufrió antes de hablar abiertamente de su orientación sexual por la que fue despedido de la iglesia en la que trabajaba.

Luego de 17 años en la iglesia católica, el también doctor en Teología Espiritual, decidió hablar abiertamente de su sexualidad y en un video que compartió en YouTube detalló el proceso que pasó al sentir una profunda tristeza que lo hizo considerar quitarse la vida en algún momento antes de aceptar su homosexualidad.

“A pesar de la ilusión y el entusiasmo con el que he vivido mi vocación sacerdotal siempre me he sentido insatisfecho, triste e infeliz (…) Durante muchos años he aceptado resignadamente esta contradicción pensando que no podía hacer nada para evitarla, me negaba a reconocer que algo no encajaba en mi vida”, dijo.

Aseguró que decidió compartir su testimonio para poder ayudar a otras personas que se sientan de la misma manera que él en algún momento: “A quien se sienta atormentado por inseguridades y temores provenientes de la homofobia interiorizada, a quien sufra rechazo por tener una orientación sexual diversa”.

La Biblia no condena la diversidad sexual

Jesús Donaire aseguró que logró salir adelante con el apoyo constante de su familia, además de que decidió tomar terapia psicológica. Aunque esto lo hizo sentir mejor, en febrero del 2020 externó su orientación al arzobispo y decidieron separarlo de sus labores como sacerdote.

“Necesité tocar fondo y experimentar el vacío interior que uno siente cuando su vida no tiene sentido (…) Tuve que experimentar el límite de mi propia insatisfacción y miseria para resurgir con decisión y valentía. Cuando decidí aceptarme tal cual soy, como Dios me crea, todo comenzó a cambiar y empecé a ser yo mismo”, añadió.

El arzobispo le ofreció continuar como sacerdote aunque en otra ciudad y sin demostrar su “condición gay”, algo que rechazó de inmediato pues dijo no estar dispuesto a seguir con “una vida sexual reprimida”. Tras lo sucedido decidió hablar sobre lo que dice la iglesia respecto a la diversidad sexual y lo que realmente está escrito en la Biblia sobre el tema.

“Según la Iglesia católica, en la Biblia existen relatos que supuestamente, condenan y rechazan la homosexualidad. Esto no es cierto (…) Lo que hace la Iglesia para justificar su postura homófoba es recurrir a las traducciones que, a lo largo de la historia, ella misma ha hecho de aquellos textos primitivos. Condenar la homosexualidad utilizando la Sagrada Escritura es manipular la Biblia y traicionar el espíritu en el que fue escrita”, explicó.

