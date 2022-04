Claves para leer la novela "La Insoportable Levedad del ser" de Milan Kundera

Hay novelas que, en ocasiones, logran enmarcar una percepción filosófica y existencial no sólo del autor, muy posiblemente también de una época precisa. Este el claro ejemplo de la percepción que llevó a las letras Milan Kundera, quien trabajó para crear "La Insoportable Levedad del Ser" siempre en función de dejar un legado que fuera más allá de definiciones mismas o ataduras de estilo.

En ocasiones clasificada como filosófica, para Kundera "La Insoportable Levedad del Ser" es más que eso, más que estar dentro de una percepción de la filosofía o psicología, para él esta novela y el resto de su obra busca la esencia existencial con cada uno de sus personajes y dilemas.

Partiendo de esto, hay que entender que la novela fue publicada en 1984 pero ambientada en sí en 1968. Desde aquí, vamos a desarrollar algunas claves para conocerla y comprenderla.

¿De qué trata "La Insoportable Levedad del Ser" de Milan Kundera?

Ambientada en Praga durante 1968, la novela trata de un hombre y sus dudas existenciales en torno a la vida en pareja, convertidas en conflictos sexuales y afectivos. La novela relata escenas de la vida cotidiana trazadas con un profundo sentido trascendental donde se cuestiona la inutilidad de la existencia.

A esto se sumará una reflexión constante a la necesidad del eterno retorno de Nietzsche por el que todo lo vivido ha de repetirse eternamente, solo que al volver lo hace de un modo diferente, ya no fugaz como ocurrió en el principio.

Es así que el libro narra la fragilidad del destino de una persona, resaltando como la vida de un solo individuo carece de importancia ya que, en un universo infinito, todo se repite una y otra vez.

Paralelo a esta sinopsis inicial, la novela también es elegida para comprender la disidencia vivida en Europa del Este durante la Guerra Fría.

CLAVES PARA ENTENDER LA NOVELA

Personajes

Tomás: Personaje principal que, a pesar de amar a su esposa, no puede resistir la tentación de acostarse con otras mujeres. Demuestra la incertidumbre del hombre al afrontar una relación de pareja y la madurez que debe impregnar en ella. Además enfrenta el dilema que supone vivir en un país socialista en el cual pasa de militante eufórico a perseguido del sistema.

Sabina: Es la eterna amante de Tomás, y quien siente la verdadera levedad (ligereza en las cosas) tras relacionarse con hombres comprometidos, otorgándole a la infidelidad poca o ninguna importancia.

Teresa: Esposa de Tomás. Sufre por las infidelidades de su pareja, pero se resigna a aceptarlas por temor a perderle. La justificación a este vínculo de amor corrompido, se encuentra en que Tomás ha sido quien le dio una nueva razón para vivir después de pasar su infancia al lado de su madre, por quien Teresa siente vergüenza y hasta odio.

Franz: Amante pasajero de Sabina. Es la representación de quien se libera de una vida de obligaciones, de una esposa y una hija, que no le brindan ningún beneficio interior. Consigue relacionarse con una alumna que le demuestra admiración y abre una nueva puerta en su vida.

Simón: Hijo no reconocido de Tomás, quien al final se vuelve una imagen tardía de él.

Karenin: Mascota de Tomás y Teresa. Es un punto de unión y reflexión en la relación de la pareja.

Argumento central

Es aquí donde Milan Kundera crea la novela, que fue llevada al cine por el director estadounidense Philip Kaufman en 1988, desde un argumento que se comprende en 7 partes.

La levedad y el peso

La obra da la opinión del propio autor sobre el ambiente político, filosófico e histórico que llevan en sí mismos los conceptos de levedad y peso. Así se imagina a Tomás, un cirujano checoslovaco que vive en Praga a mediados de los años 60, hombre divorciado y con muchas amantes, quien tras conocer a Teresa pone en duda su vida de eterno soltero.

El alma y el cuerpo

En esta segunda parte el autor hace referencia a la distancia entre el alma y el cuerpo de Teresa, quien se mira constantemente al espejo esperando no encontrar a su madre en ella misma; Teresa siente que su alma no pertenece a su cuerpo y trata de hacerse indiferente ante ese cuerpo, no se reconoce, cuanto más ve la semejanza con su madre más se aleja su alma. H

Palabras incomprendidas

Tras analizar la relación entre Sabina, amante de Tomás y Franz, Kundera presenta a manera de glosario la complejidad de las diferencias entre Sabina y Franz, arraigadas en el significado que dan a las cosas: las marchas, los paseos en cementerio, la mujer. En una revisión del trayecto de vida de ambos personajes, los cuales determinaron su visión de las cosas.

El alma y el cuerpo

Teresa se cuestiona su relación con Tomás, haciendo hincapié principalmente en que las infidelidades de su marido no cesaban. Es así como comienza a trabajar en un bar sirviendo tragos detrás de la barra, y conoce a un ingeniero que la comienza a seducir. Teresa intenta probar lo que se siente serle infiel a Tomás, visitando al ingeniero y haciendo el amor con él.

La levedad y el peso

Tomás escribe una crítica para una revista de intelectuales y describe la posición de los comunistas en su país con la analogía de la tragedia griega de Edipo Rey; es perseguido y deja su puesto de cirujano en el hospital de Praga. Luego es obligado a delatar a la gente a cargo de la editorial, para dejar el oficio de médico y convertirse en limpiador de ventanas.

La gran marcha

Después de 10 años, Sabina se va a vivir a los Estados Unidos. Vive con una pareja de ancianos, que son como sus hijos y uno muere. Sabina desea permanecer en el estado de levedad, sin pesos ni ataduras, así que escribe un testamento especificando que a su muerte incineren su cuerpo y esparzan sus cenizas.

La sonrisa de Karenin

Una vez establecidos en el campo, Tomás y Teresa encuentran finalmente una "paz" que solo se verá interrumpida por las cartas que envía el hijo de Tomás y por el cáncer que sufre su mascota Karenin. Es Karenin el que refleja finalmente la verdadera naturaleza de los sentimientos de Teresa: su muerte cierra un ciclo que termina por alejar a la pareja de las tormentas del pasado, de la duda y la falta de compromiso que alguna vez tuvieron en Praga.

La novela fue llevada al cine en 1988, con las actuaciones estelares de Daniel Day-Lewis y Juliette Binoche

