Sorteo Mundial Catar 2022: Bombos, dónde y a qué hora ver EN VIVO desde México

Este viernes 1 de abril se realizará el sorteo para definir los ocho grupos de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, por lo que aquí te presentamos todos los detalles del evento que se realizará en Doha y en el que se conocerá el destino de las 32 selecciones participantes.

A falta de que se disputen tres partidos de repechaje, 29 selecciones de todo el mundo, incluida México, han conseguido su pase al siguiente Mundial que se disputará entre los meses de noviembre y diciembre de este año.

¿Cómo están los bombos del sorteo?

Las 32 selecciones que participarán en la Copa del Mundo Qatar 2022 serán colocadas en cuatro bombos con ocho integrantes cada uno; al final quedarán distribuidos en ocho grupos del A al H con cuatro selecciones cada uno.

En el primer bombo estarán: Catar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

En el segundo serán colocados: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México, Estados Unidos, Suiza, Croacia y Uruguay.

En el tercero estarán: Senegal, Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Canadá, Polonia y Marruecos.

En el último bombo figuran Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Túnez y Camerún. Además estarán los tres ganadores del repechaje.

Los tres últimos participantes a la Copa del Mundo se definirán de los partidos entre Gales vs Escocia/Ucrania (partido pospuesto por la invasión de Rusia), Ecuador vs Emiratos Árabes/Australia y Costa Rica vs Nueva Zelanda.

¿Dónde y a qué hora ver?

El sorteo para definir los ocho grupos de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 se realizará este viernes 1 de abril en punto de las 10:00 horas del centro de México. La transmisión la podrás seguir completamente en vivo por TV Azteca y TUDN.

