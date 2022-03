África Zavala sube la temperatura con entallado bañador | FOTO

Con el paso de los años, la guapa actriz, África Zavala se ha consolidado como una de las famosas más queridas en el mundo de las telenovelas gracias al incuestionable talento que derrocha en todas y cada una de sus colaboraciones con Televisa.

A su corta edad, la estrella de televisión nacida en la Ciudad de México ha inmortalizado su nombre en la industria tras destacar en producciones como "Corona de lágrimas", "Para volver a amar" y "Vencer el pasado", las cuales le valieron el reconocimiento nacional.

Lejos de la farándula, la también modelo se mantiene cercana a sus millones de seguidores con cada una de las publicaciones que realiza en su cuenta en Instagram, plataforma digital en la que que brilla con sus envidiables looks.

África Zavala sube la temperatura con bañador

Ante la presente temporada de calor que invade a todo el país, los fans del mundo del espectáculo se dieron a la tarea de navegar por los perfiles de las figuras del entretenimiento para conocer cuáles son los looks perfectos y lucir mejor que nunca.

En este sentido, los internautas se llevaron una gran sorpresa al observar que, hace unas semanas, la famosa actriz, África Zavala impuso moda al presumir su escultural figura con un atractivo bañador, perfecto para la temporada de primavera.

Resulta que la estrella de cine y televisión demostró que tiene una gran figura al tomarse una fotografía desde una tina mientras viste un bañador completo que tiene una pronunciada transparencia que inicia desde el pecho y termina en el abdomen.

Como era de esperarse, la reciente actividad de África Zavala en Instagram no pasó desapercibida para nadie pues recibió millones de me gusta y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese atractivo look.

SIGUE LEYENDO

Andrea Legarreta da cátedra de estilo con outfit perfecto para mujeres mayores de 50 años | FOTO