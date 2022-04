Mujer se enfurece con su esposo por no responderle los mensajes; estaba muerto | VIDEO

Bonnie Caldwell, una mujer de 26 años compartió a través de TikTok la historia de cómo se enojó con su marido después de que no le respondió ningún mensaje.

Lo que la mujer no sabía es que su esposo no le contestó porque había fallecido en un trágico accidente, a través de un breve clip y con un mórbido sentido del humor compartió con sus seguidores lo ocurrido.

Te puede interesar: "Quedé fría": Joven graba acoso sexual mientras realizaba un reto de TikTok en un supermercado | VIDEO

Con un peculiar sentido del humor, la mujer compartió que su esposo había fallecido. | Foto: TikTok @bonniec17

“Me estaba enojando porque mi esposo estaba en un viaje de chicos y no me estaba respondiendo” escribió, luego añadió una foto de una vela junto con la foto y cenizas de su marido y agregó: "Estaba muerto."

En otro video explicó a detalle lo que sucedió. Fue el 8 de agosto de 2021 cuando su esposo, Matt Caldwell de 25 años, quien había viajado a la ciudad para ver un juego de rugby junto con sus amigos.

La usuaria de TikTok perdió a su esposo en un trágico accidente. | Foto: TikTok @bonniec17

La última vez que hablaron por teléfono fue la noche en que se fue, después Bonnie le envió mensajes diciéndole que lo amaba, pero él no contestó, lo cual le pareció un poco extraño.

Te puede interesar: Joven estuvo varios días en cama con un derrame cerebral, su mamá pensó que era una intoxicación | VIDEO

"Me di cuenta de que algo andaba mal" explicó la tiktoker después de que habían pasado varias horas y aún no tenía noticias de él, pasaron dos horas más y fue entonces cuando su cuñado le pidió que fuera a su casa.

Cuando Bonnie llegó, la policía le dio la noticia de que Matt había fallecido tras caer por una pendiente muy cerca de su hotel, no notó el borde, calculó mal y cayó. Las personas que realizaron la investigación creen que su distracción fue un video que estaba viendo en su celular, el cual seguía reproduciéndose después del accidente.

La mujer ha sabido sobrellevar su duelo con humor negro y sarcasmo. | Foto: TikTok @bonniec17

El obscuro sentido del humor le ayudó a sobrellevar la pérdida y el video se llenó de condolencias las cuales ella agradeció, aunque hubo quienes usaron el mismo tipo de humor: "siento mucho tu pérdida, ¡pero aún no puedo perdonarlo por no responderte!", "sólo hubiera pedido el divorcio" mientras que otros le aconsejaron no dejar las cosas así y usar una Ouija para contactarlo.

Te puede interesar: Joven revela que su novia le fue infiel ¡con sus papás!; así platicó su traumática experiencia | VIDEO