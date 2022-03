¿Coincidencia? La maldición de Macbeth apareció en los Premios Oscar con el golpe de Will Smith a Chris Rock

La bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock por haber hecho un chiste sobre su esposa Jada Pinkett Smith, quien padece alopecia, le dio la vuelta al mundo, pues lo hizo durante la ceremonia de la entrega de los Premios Oscar 2022. Sin embargo, todo parece tener una explicación y no, no tiene nada que ver el honor de la actriz y productora.

En este caso todo se puede remontar a hasta los días del dramaturgo William Shakespeare. En este caso, es bien sabido que existe una maldición para todo aquel que mencione la palabra "Macbeth" dentro de un teatro. Ésta corresponde al nombre de una de las obras del poeta inglés.

"Macbeth" fue una tragedia publicada en 1606 y en este caso el protagonista es el villano de la obra. Es traidor, malvado y capaz de cometer asesinatos con tal de conseguir poder y la misma corona del rey. Destaca que también tiene un toque de misterio, pues existen brujas y fantasmas, personajes relevantes en la historia.

"Macbeth" de W. Shakespeare (Foto: Luis Hernández)

¿Qué tienen que ver Macbeth y el incidente en los Oscar?

En este caso el usuario de TikTok, Javier Ibarreche, hizo un pequeño video explicando la curiosa relación entre la obra de Shakespeare y el golpazo del "Principe del Rap" al comediante.

Para empezar, menciona que las coincidencias comienzan desde que aparecen las anfitrionas del evento (las tres brujas), en este caso fueron Amy Shummer, Regina Hall y Wanda Sykes, mismas que le entregaron a Smith la estatuilla dorada a la categoría de Mejor Actor.

Pero lo interesante comienza después de que Chris Rock se atrevió no sólo a contar el chiste, sino a citar la palabra "Macbeth" antes de su ocurrencia y en menos de un minuto ya se estaba frotando la mejilla de dolor.

Por otro lado, el reconocimiento del actor fue por la cinta "Rey Richard" obra de William Shakespeare, quien curiosamente comparte las iniciales de Will Smith (WS).

Y si esto parece poco, el actor que se acercó a Will para hablar con el y tranquilizarlo fue Denzel Washington, quien ya había interpretado a Macbeth. Todo ocurrió en el Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo.

Si deseas ver el video DALE CLIC AQUÍ.

(Foto: Captura de pantalla)

Esta maldición, que se sabe trae mala suerte a quien dice "Macbeth" dentro de un teatro fue retratada también por Los Simpson:

