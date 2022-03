¡Rivales a vencer! Signos del zodiaco que más se odian entre sí

Los doce signos zodiacales cuentan con características que los hacen únicos y, por supuesto, que lo diferencian de otros; y estas particularidades hacen referencia a diversos aspectos de nuestra vida, desde aquellos que son distintivos de la personalidad de cada uno hasta detalles que profundizan más en lo que el destino les tiene preparado en sus vidas.

También hay detalles que pueden definir cómo es cada uno en sus relaciones cotidianas con las demás personas y en concreto con otros signos del zodiaco; en este caso la astrología hace referencia también a aquellas duplas a las que se les dificulta empatizar y que es común que mantengan una difícil relación mutua, la cual puede llegar a hacerse extensiva incluso entre quienes constituyen una relación de pareja.

Estas diferencias es anticipada por los astros, ya que advierten que esta especie de rivalidad es relativa al pensamiento y la forma de actuar de cada signo, por lo que no hay duda que existen aquellas parejas que no se soportan. Por ello te compartimos cuáles son aquellas duplas de signos zodiacales a las que no se les da llevarse bien y a quienes este rasgo de conectividad los hace ser los más especiales.

Signos del zodiaco que más se odian

Las diferencias suelen ser más profundas entre estos signos. FOTO: Pixabay

ARIES Y TAURO: Aries lleva una vida ocupada y ajetreada, esto lo hace ser muy dinámico e inquieto, lo que se convierte en un arma de doble filo para quienes nacen bajo este signo; mientras que los Tauro son proactivos. Sin embargo, ellos no terminan de entender por qué los Aries no descansan ni sueltan un poco sus responsabilidades. Los Tauro se toman el tiempo para realizar cada aspecto en su vida, mientras que Aries lo hace de manera rápida, esto genera un distanciamiento entre ambos.

CAPRICORNIO Y PISCIS: podría parecer que la manera en la que ambos signos llevan su vida adelante es muy similar y que los terminaría acercando en su manera de ver el mundo, pero no es así. Capricornio es reconocido como un trepador social, mientras que Piscis es más sentimental, lo que lleva al primero a no simpatizar con ésts, ya que le gusta que las cosas se hagan de la mejor manera. Además que al ser un signo de agua suele ser más tranquilo.

Este rasgo de conectividad entre los signos los hace ser los más especiales del zodiaco. FOTO: Pixabay

ACUARIO Y GÉMINIS: no podría haber dos signos más distintos como este par, ya que uno prefiere estar escondido en su coraza de seguridad y el otro es totalmente lo opuesto; le encanta disfrutar de mostrarse tal y como es en cualquier circunstancia. A Géminis le agrada compartir su tiempo y actividades con amigos de calidad, a quienes valora en sobremanera ya que que le permiten resurgir y crecer, mientras que los Acuario son más proclives a buscar diversión y recargar sus energías de otra manera.

