Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 23 de marzo según tu signo

La carta de este miércoles 23 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este miércoles 23 de marzo es el ocho de espadas del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

No te asustes al ver una carta invertida no siempre es una mala señal, en realidad con esta carta trae un mucho mejor mensaje que si hubiera salido en su posición original. Después de todas las batallas que has tenido que lidiar, por fin encuentras una luz al final del camino, pero sobre todo sales de esa oscuridad con mucho aprendizaje y sin el papel de víctima, todo lo que antes te daba miedo, ahora lo aceptas y controlas la situación, no tienes miedo al decir NO.

Amor

Esta carta muestra que puedes tener algunas diferencias con tu pareja, sin embargo, a diferencia de otras peleas en estas tu vas a hablar y tu voz será escuchada y tomada en cuenta, ya te olvidaras de ser esa persona sumisa que por no querer discutir no decías nada, ahora eres tu quien llevará las riendas de esa relación y la encaminarás rumbo a la felicidad.

Dinero o trabajo

Esta carta invertida trae entradas de dinero a tu cuenta de ahorro, las cuales serán inesperadas pero siempre bien recibidas, eso sí cuida mucho el dinero por que se te da mucho eso de andar gastando en cosas que no son meramente necesarias.

Salud

Debes poner mucha atención a este aspecto de tu vida, el que hayas sanado de algún golpe o malestar que hace algunos meses o semanas te estaba dando lata no quiere decir que estés del todo bien, debes ir a revisarte periódicamente pues sino esas viejas dolencias podrían traerte complicaciones; más vale prevenir.

