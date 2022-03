"Al suelo de nuevo": la dura caída de Epigmenio Ibarra frente a AMLO en la inauguración del AIFA

La cosa es tomarlo con humor. Y así lo hizo Epigmenio Ibarra, luego de que volviera a caerse mientras levantaba imágenes de un acto del presidente de México, Andrés Manuel López Obraodor.

En redes sociales se hizo viral el momento en el que el documentalista participaba en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México. El presidente López Obrador caminaba por uno de los pasillos del inmueble, mientras era seguido por varias personas, entre ellas Ibarra, que levantaba imagen del hecho.

Por ir caminando hacia atrás, el periodista se tropezó y terminó en el suelo. Con más susto que daño y algunas risas de los presentes, se levantó y continuó con el recorrido.

La cosa no fue tan mala, porque fue el propio Ibrarra el que compartió el video en su cuenta de Twitter y lanzó una frase que expresa de manera muy clara lo que pensaba del momento: "Y así casual, al suelo de nuevo. No es la primera vez. No será la última", escribió en el post.

En redes mostraron preocupación por Epigmenio Ibarra

Tras la caída de Epigmenio Ibarra, usuarios de redes sociales mostraron su preocupación por lo que sucedió y por la salud del documentalista. Muchos de ellos se preguntaron si se encontraba bien tras el accidente.

Otros de ellos expresaron su admirador hacia el periodista y aseguraron que era un profesional, ya que tras la caída, en un par de segundos estaba arriba de nuevo y listo para seguir grabando.

Sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hace unos días Epigmenio Ibarra estrenó “Obra de Un Pueblo”, documental que trata sobre las personas que construyeron la terminal aérea.

Epigmenio sufrió una caída en la inauguración del AIFA

FOTO: Archivo

