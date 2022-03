Sobrevivió a las drogas y se hizo un gran empresario; esta es la historia del coach Darryl Drake

Con 27 años, Darryl Drake ha conseguido una buena reputación como coach motivacional, empresario e inversionista, lo que le ha permitido viajar a las principales ciudades de Estados Unidos como conferencista.

El joven estadounidense logró ganancias de 70 mil dólares mensuales a través del mercadeo en la red y venta directa de la mano de Total Life Changes. Por ello, miles de personas han asistido a sus charlas para conocer la historia de su éxito.

Toma el centro de los escenarios de eventos corporativos y convenciones para hablar con otros jóvenes emprendedores como él. Ahí comparte su éxito frente a multitudes de más de 3000 personas.

“Soy nativo de California. Vengo de una larga línea de miembros de la familia consumados. El éxito y la trascendencia son parte de mi ADN”, expresó.

Inició su carrera empresarial en el 2014 y comenzó a escalar de la mano de una gran oportunidad de negocio en el mercado de líneas de productos de salud y belleza.

“Ingresé al mercadeo en red a una edad temprana y no he mirado atrás desde entonces. He construido un equipo muy sólido basados en el liderazgo, disciplina y entrenamientos”, indicó.

Ahora, que logró amasar una buena fortuna para asegurar su futuro, el empresario se ha enfocado en tratar de ayudar a las personas a hacer cambios de vida totales, desde sus pláticas o hasta con proyectos.

“He tenido la suerte de ayudar a alimentar y vestir a más de 1000 familias en África. He visto a miembros de mi propia familia mejorar sus vidas a través de la oportunidad que les he ofrecido”, destacó.

Pasó por momentos difíciles en su vida en el 2018, donde tuvo que lidiar con dificultades personales (Foto: Especial)

A pesar de ello, no todo fue miel sobre hojuelas en la vida de Drake. Pasó por momentos difíciles en su vida en el 2018, donde tuvo que lidiar con dificultades personales.

“En la cima de mi carrera fui el representante de mercadeo más joven con mayores ganancias. Estuve en dos o tres giras diferentes y estaba constantemente construyendo mi marca en todas partes. Nadie te enseña cómo lidiar con todas esas cosas, como el estrés”, expresó.

“Entonces, caí en una depresión y desarrollé una adicción a los opioides. Debo compartir eso; es parte de mi historia. Sé que no soy el único. Estuve así durante algún tiempo, y cuando decidí recuperar mi vida, usé CBD para dejar los opioides. El CBD fue mi camino hacia la libertad”, explicó.

