Joven comparte en TikTok cómo es vivir con su hermano autista | VIDEO

Tener a un familiar con autismo suele ser una situación a la que no todos están acostumbrados, pues requiere de un proceso de asimilación para entender la condición y adaptarse de la mejor forma.

Es así, que un joven comparte a través de TikTok cómo es vivir con su hermano autista. Gustavo publica breves videos con anécdotas y datos curiosos sobre la condición de su hermano mayor Daniel.

Te puede interesar: Gonzalo tenía autismo, murió atropellado en Nochebuena tras crisis por ruido de pirotecnia

Gustavo habla en sus videos sobre su hermano mayor Daniel. | FOTO: TikTok @gustavotocame

"Yo no soy experto, yo soy su hermano menor, yo hecho desm*dre con él, no soy profesional" aclara el joven pues dice que muchas personas le han pedido consejos o ayuda, pero él sólo habla desde su experiencia.

Gustavo quien en TikTok se encuentra como @gustavotocame ha contado en algunos de sus videos que su hermano Daniel no habla, sin embargo no es algo que le moleste o preocupa, pues ya se acostumbró y tiene otras formas para interactuar con él.

El hermano menor de Daniel habló que él fue la primera persona con quien interactuó, pues de pequeños jugaban a perseguirse con una playera, fue ese momento una clara señal de que por fin estaban interactuando.

Te puede interesar: Trastorno del espectro autista: ¿Qué es? Síntomas y causas

Daniel sabe perfectamente cómo doblar una cobija. | FOTO: TikTok @gustavotocame

En el video también explicó como Daniel sabe hacer actividades como limpiar su cuarto y doblar una cobija. Algo que destacó fue que le gusta mucho escuchar música, especialmente con el volumen alto y que sean canciones preferentemente con ritmos más movidos.

Un dato curioso es que su hermano acostumbra ir a su cuarto de dos a tres veces al día a llorar, algo que todavía no entiende ningún miembro de la familia, pues Daniel no explica por qué lo hace y es difícil para todos comprender lo que le está pasando. "Pero muchas veces de esas son berrinche, cuando no le quieres dar algo que él quiere, él viene y hace como que llora" concluyó Gustavo.

Te puede interesar: Una niña autista de 6 años murió por negligencia: los médicos no la atendieron "por ser poco cooperativa"