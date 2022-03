"Valiente sí, sumisa no": Así es la versión feminista de la canción 'Arroz con leche' que es viral en TikTok | VIDEO

"Arroz con leche" es una popular canción infantil cuya letra tiene tintes machistas, pues aborda la idea de que los niños busquen a una mujer que sepa realizar varias labores domésticas como coser y bordar. Consciente de esta situación, un profesor decidió hacer una actividad con sus estudiantes de primaria que consistió en cantar una versión feminista de la pieza.

A través de la plataforma de TikTok se hizo viral un video que muestra a niños y niñas en una escuela cantando la versión feminista de "Arroz con leche". El clip fue compartido por Eduardo Vázquez, el profesor de los pequeños.

Varios colectivos feministas han criticado a esta canción debido a su letra machista, sexista y hasta misógina. A continuación te compartimos la letra original:

Arroz con leche, me quiero casar

con una señorita de San Nicolás.

Que sepa coser, que sepa bordar,

que sepa abrir la puerta para ir a jugar.

Yo soy la viudita del barrio del rey,

me quiero casar y no sé con quién.

Con esta sí, con esta no,

con esta señorita me caso yo.