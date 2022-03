Tiktoker estalla contra puesto callejero de tacos; asegura que "son un peligro" y la tunden en redes

En redes sociales una tiktoker denunció la instalación de un puesto de tacos en la vía pública debido a que, según sus palabras, representaba un peligro y dio a conocer su historia en esta red social, sin embargo, si lo que deseaba encontrar entre los usuarios era un respaldo a su postura, no lo encontró y, por el contrario, todos se le fueron encima.

Todo inició luego que una usuaria identificada en TikTok como Elvia Flores publicara una grabación en donde se ve a una señora de origen estadounidense advertir del peligro que representaba la venta de tacos en un puesto callejero ubicado en la zona próxima a su vivienda. Si bien no da a conocer la dirección exacta se aprecia que es una zona habitada por una numerosa comunidad latina y mexicana.

En el video se observa como la mujer emprende una aguerrida "lucha" para tratar de convencer a los clientes de la taquería del riesgo de contar con un establecimiento de este tipo en la vía pública, sin embargo, su actitud no pasó desapercibida en las redes y el clip se volvió viral, sobre todo entre la comunidad hispana, ya que los internautas la tundieron por su actitud.

Una vez que su historia se volvió tendencia, y al desconocer el nombre real de mujer estadounidense, los usuarios decidieron nombrarla "Karen", por lo que así fue como se le comenzó a denominar al volverse tendencia en TikTok.

¿Por qué se volvió viral Karen?

En otro de los videos difundidos en TikTok por una de las clientas del establecimiento de venta de tacos, se ve a "Karen" recargada sobre el puesto de tacos, mientras impide que los dueños del negocio comienzan a trabajar. En el clip se ve a la mujer discutir con numerosas personas que esperan ser atendidos.

"Karen" impide que se abra el puesto de venta de tacos. FOTO: Especial

La mujer se dice alarmada por las intenciones que tiene esta familia, dedicada a vender tacos, por insistir en dedicarse a eso en una calle próxima a su domicilio. En el video sele ve insistir en que los “latinos” que venden este tipo de productos necesitaban irse a otro sitio debido a que representaban “un peligro” para su comunidad, aunque nunca especificó qué tipo de riesgo representaban.

"Karen" aclaró que no se considera racista ni tenía nada contra la familia, no obstante, reiteraba que tenían que irse del lugar. Una vez que su historia se viralizó la mujer se convirtió en blanco de burlas por parte de los usuarios de TikTok. Los internautas pidieron el contexto de la situación en redes y fue entonces cuando se comenzaron a difundir más videos en donde aparece la tiktoker hablando con los comerciantes y vecinos.

Los vecinos esperan ser atendidos, pero "Karen" lo impidió. FOTO: Especial

Fue entonces cuando la mujer se volvió tendencia en las redes debido al a polémica que se generó entre los demás usuarios, quienes se burlaron por la imprecisión de "Karen" para diferenciar entre personas de origen latino y español, ya que el tema de la nacionalidad se volvió recurrente en el discurso de odio que implementó contra los tacos.

Por supuesto, en el debate hubo comentario de toda índole, desde aquellos que se preguntaban si la familia del video contaba con el permiso para expender alimentos en la vía pública, como quienes criticaron a la familia de comerciantes por querer hacer en Estados Unidos lo mismo que en México, vender un producto sin contar con el permiso requerido.

mensaje publicado luego de la visita de la policía. FOTO: Especial

El tema escaló de tono luego que de acuerdo con algunos testigos, se requirió la intervención de la policía dado que supuestamente la mujer habría empujado a una niña durante sus reclamos en contra de la familia de taqueros. No obstante, el tema no trascendió a mayores ya que las autoridades aseguraron que no podrían proceder debido a que la menor no se encontraba herida. Finalmente, todo estaba en orden en lo que respecta al puesto de comida.

