¿Eres una persona optimista? El asombroso test de personalidad que te lo indicará en un segundo

Descubrir rasgos de tú personalidad puede ser uno de los mejores entretenimientos que circulan por las redes hoy en día. Jugar y conocerse puede ser la mejor manera de pasar los ratos libres en la web. A continuación te proponemos un nuevo test de personalidad, sus resultados te dejarán con la boca abierta.

De la mano de la investigación del psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry –ganador del Premio Nobel- se descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. De este modo, la forma en que pensamos está determinada de acuerdo a cuál de los lados es el dominante. Sobre la base de su hallazgo, entonces, se originaron numerosas pruebas que hoy son virales en las redes sociales y que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de un individuo.

Lo único que debes hacer es descubrir qué es lo que dice sobre tú personalidad la imagen que te proponemos. Debes hacerlo rápido y confiar en la velocidad de tus ojos y en lo primero que ellos ven. Es importante que sepas que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Corazón: si en la imagen del test de personalidad has visto un corazón, te caracterizas por ser una persona libre que no juzga. Tu filosofía es simple, vives y dejas vivir. Así como no te entrometes en lo que otros hacen, tampoco te gusta que se entrometan en tus asuntos. No toleras la injusticia y detestas a los hipócritas. Detestas que te digan qué hacer y eliges vivir tus propias experiencias. Posees objetivos muy claros y vas tras ellos cueste lo que cueste. Si te caes, te levantas con más fuerzas y nada te impide alcanzarlos. Crees en las relaciones amorosas de larga duración.

Mujer. Fuente: archivo

Patos: si en el test viste pastos, te caracteriza tu optimismo. Siempre tratas de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y jamás te quedas estancado en la queja. Para ti, las oportunidades están al alcance de todos y solo basta con ser valiente para conseguir lo que uno desea. Eres un pilar muy fuerte en la vida de quienes te rodean y la gente te admira por tu sencillez. También sueles destacarte por tu gran capacidad creativa y tu brillante inteligencia.