Horóscopo chino: 3 signos que tendrán PODER, influencia y DINERO en marzo

Si bien apenas ha transcurrido un mes desde que iniciara el Año Nuevo Chino 2022, las predicciones para aquellos que se rigen por el horóscopo chino, el cual tiene un ciclo similar al horóscopo tradicional de occidente, son constantes. Hay que recordar que una de las principales diferencias que lo distingue del zodiaco tradicional es que en la astrología oriental hace puntual énfasis en la espiritualidad.

Este nuevo ciclo se extenderá desde el pasado1 de febrero de 2022, fecha en que empezó el Año Nuevo Chino, hasta el 21 de enero de 2023. Los 12 signos del horóscopo chino son nombrados con animales y se basan en el año de nacimiento, además integra en las características de cada uno el carácter de una persona.

Cada signo del zodiaco chino, o signo animal, abarca rasgos de personalidad, tanto positivos como negativos. Los animales se repiten cada 12 años en este orden: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. A continuación te enumeramos al menos 3 signos del zodiaco que disfrutarán de poder, influencia y un excedente financiero en lo que resta de marzo.

3 signos que acumularán PODER en MARZO

Marzo cerrará con días de excedente energético. FOTO: Pixabay

En este mes de marzo habrá algunos signos del zodiaco chino que disfrutarán de una mayor estabilidad, poder y bonanzas que otros. Entre los 12 animales del zodiaco oriental, destacan 3 a quienes la suerte les sonreirá gracias a su afinidad con el signo Tigre, al elemento agua o a su fortaleza entre todos los signos del horóscopo chino. A ellos la suerte les sonreirá a cada momento, te decimos cuales son.

CONEJO: para todas aquellas personas que han nacido bajo este animal del horóscopo chino los siguientes días de marzo les sonreirán en todos los aspectos, ya que tendrán varios frutos debido a su trabajo y además recibirán el reconocimiento que tanto han esperado por semanas de dedicación, esfuerzo y trabajo constante, por ello el poder, la abundancia y el dinero no faltarán.

Será una temporada para ampliar su círculo social y conocerán a más personas que los conducirán a acceder a ofertas lucrativas. Este mes el éxito los acompañará con mayor eficacia en los proyectos que se propongan, pero deben estar preparados para impulsarlos y sacarlos adelante, ya que de quedarse estáticos podrían perderse de grandes oportunidades.

Estos signos tendrán fuerza, impulso y fortaleza para hacer las cosas. FOTO: Pixabay

MONO: Para el signo mono las oportunidades llegarán con fuerza, por lo que tanto su energía personal como todo lo satisfactorio de su entorno fluirá sin con impulso en los siguientes días de marzo, por lo que solo debe preocuparse en no dejar pasar las oportunidades y fluir con su entorno.

Para todas las personas que tienen al Mono como animal del zodiaco oriental, la segunda mitad de marzo será una etapa de gran abundancia y se convertirá en un ciclo en el que no faltará el dinero y el trabajo, lo que será una gran sorpresa ya que les permitirá a estabilizarse económicamente, después de haber transitado por diversas etapas de poca holgura financiera recientemente.

El excedente de energía será visible las siguientes dos semanas. FOTO: Pixabay

TIGRE: para los nacidos bajo este signo le esperan al menos dos semanas de un excedente energético que se hará palpable en cada día, por lo que deberán disfrutar de sus beneficios. Se espera que todos aquellos regidos por este elemento cuenten con un mes con mucha prosperidad, en el cual la energía de las influencias, el poder y las buenas finanzas los acompañará.

Los Tigre podrás atestiguar momentos de calma y tranquilidad, pero de mucha motivación, de fortaleza y energía para concretar sus proyectos personales, tanto laborales como profesionales. Esta condición no los llevará a encontrar las mejores alianzas y oportunidades. Finalmente sí llegarán a tener un buen balance financiero, ya que al no tener altibajos económicos las finanzas no se verán afectadas.

