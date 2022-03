"Fílmame, fílmame": destroza oficina al no poder hacer un trámite sin su pase sanitario

Fue en Argentina, en la localidad de González Catán donde una mujer causó destrozos en una oficina de Registro Civil y en consecuencia, fue detenida por las autoridades.

La mujer identificada como Lorena del Carmen de 47 años acudió al lugar a realizar un trámite para acreditar que su madre de 77 años se encontraba con vida para poder cobrar la pensión.

En el video grabado por el personal que trabaja ahí se puede ver como la mujer explotó y destruyó la oficina, aventó el mobiliario del lugar mientras decía: "¡Fílmame, fílmame! No me importa que me filme. Ustedes porque están ahí metidos, es una burocracia."

Las opiniones se dividieron y algunos usuarios cuestionaron su actuar, pues según algunas versiones, se le negó el trámite porque no contaba con el pase sanitario que de acuerdo con residentes del país, la vacunación no es obligatoria pero el documento sí lo es, lo cual es incongruente. Sin embargo, otras personas la criticaron por la forma tan violenta en que reaccionó.

Pero Lorena del Carmen fue aprehendida por la policía local por los daños que cometió, aunque más tarde recuperó su libertad y habló con los medios de comunicación a quienes les explicó que las personas que se encontraban en la oficina no le querían dar el documento de "fe de vida" de su madre porque le faltaba el certificado médico.

"Necesito la fe de vida, necesito que el Estado se haga cargo (...)" dijo la mujer para la cadena de noticias Telefe, donde además externó su hartazgo al realizar trámites y que quienes la atendieron no sólo la subestimaron, sino que también se burlaron de ella.

Lorena del Carmen habló de la difícil situación que está viviendo, pues su madre está muy enferma y depende de ella, igual su esposo quien también se encuentra mal de salud y reveló con lágrimas en los ojos que en ocasiones ha pensado en quitarse la vida por la desesperación de lo que está pasando en su vida.

En otra entrevista, la mujer explicó que el pase sanitario fue una excusa, pues ya la estaban tratando mal con burlas y empujones a su hija adolescente, además destacó que ya había ido tres veces y por alguna u otra razón le negaban el trámite.

