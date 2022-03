"Fue sin querer queriendo": Extranjeros se vuelven virales por imitar al Chavo del 8 en TikTok | VIDEO

No es una mentira cuando decimos que El Chavo del 8 es uno de los programas más populares de México que ha logrado cruzar fronteras y arrancar miles de sonrisas alrededor del mundo.

Un ejemplo de ello fue una pareja de extranjeros en TikTok que se hizo viral por tratar de imitar la famosa patada del Chavo acompañado de la melodía que salía en el programa.

El primero en intentarlo fue el hombre, quien empezó a mover una pierna adelante y luego la otra intentando imitar al personaje. Sin embargo, en lugar de dar la clásica patadita, el joven terminaba llevando sus piernas hacia atrás y por poco hasta pierde el equilibrio.

Lo mismo ocurrió con la mujer. No obstante, el gran sentido del humor de la pareja sorprendió a los usuarios de TikTok y el divertido video no tardó en hacerse viral en la plataforma, donde ya suma más de un millón de reproducciones.

En el mismo discurso en redes sociales, la interprete de “Doña Florinda” dejó claro que la decisión de sacar los programas de Chespirito de la TV fue decisión de la empresa, ya que no involucraron a Meza en ningún momento. De paso dio confirmó la última voluntad de Roberto.

“Yo no estuve involucrada en esa decisión. No me tomaron en cuenta. Yo jamás hubiera permitido que el programa se dejara de transmitir. No es lo que mi Rober hubiera querido. Por eso ahora estoy luchando legalmente para que pueda regresar a las pantallas”, se puede leer en sus publicaciones.

Ahora, la actriz está luchando para poder tener a su esposo de vuelta en todas las pantallas de todo México. Esto sin importar que sea una batalla legal o no, ya que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

