Mhoni Vidente horóscopos de la semana del 14 al 18 de marzo, salud dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para la semana que va del 14 al 18 de marzo del 2022. Consulta qué te deparan los astros para esta jornada y no te dejes sorprender por la salud, dinero y amor.

ARIES

Vienen cambios de puesto y un nuevo proyecto que va a ir muy bien, recuerda que estás en tu mejor momento y tu energía se multiplica 100%; no desaproveches las oportunidades de crecimiento laboral que se presentan. Compras boletos de avión para ir a visitar a un familiar y recibes reconocimiento económico que no esperabas. Cuida tu temperamento, pues tu signo es muy impulsivo, así que tranquilízate antes de hablar. Te busca un amor de Capricornio o Leo para una relación estable. No te dejes manipular por personas que solo quieren un beneficio económico de ti, nota quiénes son tus amigos verdaderos. Tendrás un golpe de suerte el 17 de marzo con los números 7 y 23. Usa más el rojo y amarillo. El don de mando, autoconfianza y seguridad los hacen grandes persona y por eso siempre buscan estudiar en todas las etapas de su vida.

TAURO

Debes tomar decisiones importantes en cuestiones laborales, aunque tu signo es muy fuerte y aguantador, es el momento de decidir qué quieres para el futuro y buscar las mejores oportunidades de vida. Los Tauro con pareja o casados deben cuidar los problemas de separación, pues son muy tajantes en las decisiones y casi nunca se retractan de lo que hacen. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 3 y 29; trata de jugar el 16 de marzo, pues las energías positivas te van a estar rodeando con más fuerza. Te llega la invitación para un negocio nuevo. Cuídate de problemas de intestino y estómago con una dieta más balanceada, recuerda que somos lo que comemos. Te busca un amor del pasado para volver. Tu simpatía te hace ver el lado positivo de la vida, por eso te gusta la actuación y cursos de superación mental.

GÉMINIS

Esta semana habrá muchas dudas sobre tu relación laboral, recuerda que tu signo es muy cambiante en todo lo que te rodea, por eso debes analizar la oportunidad de estar mejor. Cuidado con los amores, pues no sabes ser fiel por estar en busca de la pareja ideal y tratar de complementarla con varias personas a la vez, por eso siempre el Géminis es divorciado. Te llega un problema legal que resuelves a tu favor. No dejes tus estudios universitarios y recuerda que lo más importante es ser un profesionista. A los solteros les llega un amor de Virgo o Acuario que va a ser muy compatible, así que déjate querer que ya es tiempo de tener una pareja formal. Viene un golpe de suerte el 15 de marzo con los números 1 y 35, usa más el color blanco para que la energía se multiplique. Los Géminis son sociables y carismáticos, por eso son el alma de las fiestas.

CÁNCER

Las energías van a estar un poco revueltas en lo laboral, así que trata de no dar tantas opiniones para no caer en chismes a tu alrededor y mantente lo más prudente. Es momento de empezar a buscar algún negocio y cambio de trabajo, pues tu signo está atravesando por una racha de buena fortuna y eso te va a ayudar económicamente. En cuestiones amorosas será momento de formalizar con tu pareja; para los solteros llega un amor nuevo de Libra o Acuario. Tendrás un golpe de suerte el 16 de marzo con los números 8 y 24, usa el color naranja para multiplicar tu suerte. Los Cáncer son muy intuitivos y místicos, eso les ayuda para prevenir cualquier problema que se les presente. Te regalan una mascota. Tus directores de trabajo están viendo cómo trabajas, así que enfócate en tu proyecto.

LEO

Vienen nuevas oportunidades de crecimiento, pagas tus tarjetas de crédito y deudas de tu casa, adminístrate más en todos tus gastos. Cuídate de problemas del estómago y exceso de grasa en el abdomen, recuerda que tu signo es el más antojadizo del Zodiaco y no sabe detenerse al comer, empieza una dieta y ejercicio. En el amor, seguirás con tu pareja actual ,ya formalizando la relación amorosa; y a los solteros les va a venir un amor de Tauro o Sagitario, muy compatibles; recuerda que eres muy intenso en cuestión amorosa, así que trata de irte despacio. Te llega un dinero extra por lotería con los números 5 y 41; el 17 de marzo viene la suerte en todo lo que realizas. Lo mejor de tu signo es el autoestima y autoconfianza en todo lo que realiza, son los más seguros al caminar por esta vida y nunca van a dudar de tomar un decisión importante.

VIRGO

Solicitas un crédito para un nuevo hogar y tramitas tu título universitario. Te reinventas y empiezas a ver qué necesitas para estar mejor económicamente, es momento de tomar la decisión de cambiarte de trabajo y poner un negocio. Compras boletos de avión para irte de vacaciones en Semana Santa con tu familia. Visitas al médico para un chequeo, recuerda que lo más importante en la vida es la salud. Llega una propuesta de cambiarte de ciudad por un trabajo nuevo, necesitas mover tus energías para que crezcas en tu vida. Si tus compañeros de trabajo no respetan tus ideas, ignóralos y sigue adelante, recuerda que nadie es ‘monedita de oro para caer bien a todos’. Un golpe de suerte el 16 de marzo con los números 9 y 27, usa más el color azul claro, que eso va a hacer que tengas más suerte. Organiza más tu agenda semanal.

LIBRA

Semana de buenas ideas para mejorar tu economía, ya que tu signo estará atravesando por una buena racha, sólo trata de ser más discreto porque no todos quieren lo mejor para ti. Serán días de juntas de trabajo y cambios de proyectos. Cuidado con el amor, trata de no entregarte tanto y no idealizar a tu pareja, tu signo es muy apasionado y se ciega en las relaciones amorosas. Te invitan a salir de viaje, hazlo, te ayudará a sentirte de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el 17 de marzo con los números 12 y 28; usa el color rojo intenso para atraer más tu suerte. Te busca un amor del pasado, pero trata de cerrar ese ciclo y volver empezar en otra parte; los signos más compatibles contigo son Sagitario y Acuario. Estudia una maestría o diplomado, tu buena comunicación te hace ser un buen líder y un gran maestro.

ESCORPIO

En tu trabajo tendrás algunos problemas esta semana, tu signo tendrá las energías muy revueltas estos días, por eso te recomiendo no tomar decisión alguna sin antes pensarlo dos veces. Sigue con la idea de cambiarte de casa, si tú te sientes bien, hazlo porque eso te ayudará crecer más como persona. En el amor seguirás un tiempo solo y saliendo con personas compatibles contigo, para tu signo lo más importante es el sexo y por eso siempre buscas varias parejas a la vez; a que están casados les vendrá un embarazo que los hará muy felices. Tendrás un golpe de suerte el 15 de marzo con los números 15 y 60; usa más los colores naranja y azul para atraer las buenas energías. Los de este signo son amigos muy leales y siempre puede contar con ellos; sin embargo, son muy rencorosos cuando les hacen daño porque nunca lo olvidan.

SAGITARIO

Tendrás buena suerte en todo lo relacionado con trabajos nuevos, así que busca algo mejor y pide lo que te mereces en cuestión de salario. No dejes tus estudios universitarios porque te ayudarán en el futuro a empezar un negocio propio. En el amor, estarás saliendo con dos personas a la vez y eso te hará sentir un poco confundido. Tendrás un golpe de suerte el 16 de marzo con los números 31 y 2; usa más el corlo blanco para crecer en lo económico. Te regalan una mascota. Recibes dinero por una deuda del pasado. Un familiar estará hospitalizado; trata de apoyar más tus padres. Te ofrecen estudiar en el extranjero. Los de este signo tienen entusiasmo y sentido del humor, siempre ven el lado positivo de todo y por eso pueden dar el mejor consejo para cualquier problema, pero su defecto es la falta de disciplina, no les gusta recibir ordenes.

CAPRICORNIO

Esta semana tendrás toda la buena suerte de tu lado. Decídete a poner un negocio propio, te va a ir muy bien. Pagas tarjeta de crédito y tu casa; necesitas administrarte mejor en tus gastos. Te invitan a salir de viaje con unos amigos. Cambias tu celular por uno mas nuevo. Terminas de estudiar idiomas y piensas en hacer un diplomado en Comercio internacional. Te dan un proyecto nuevo en el trabajo que te va a gustar mucho y te dejará más ingresos. Para los casados hay divorcio en puerta, tu familia quiere lo mejor para ti, pero a veces tú mismo debes enfrentar las dificultades de la vida. Te viene un golpe de suerte el 15 de marzo con los números 7 y 39; usa más los colores amarillo y rojo para atraer la suerte. Los de este signo son los más fieles pero su gran defecto es la frialdad, aunque son el mejor perdonador, no le gusta guardar rencor.

ACUARIO

Semana de mucho trabajo y juntas con tus superiores,. Cuidado con demandas legales, acude a un abogado. Toma un curso de idiomas o comercio, que te ayudará en tu ámbito laboral. No te ilusiones con alguien que solo quiere que sean amigos y busca una pareja sentimental en otra parte, tu signo es compatible con Tauro y Cáncer, en estos días vendrá a ti un amor nuevo. Un amigo te invita a salir de viaje en Semana Santa. No busques problemas donde no los hay y no opines en situaciones complicadas de tu trabajo. Tendrás un golpe de suerte el 16 de marzo con los números 8 y 19; usa más los colores blanco y rojo para que la suerte esté más tiempo en tu vida. Arreglas papelería de pasaporte o visa. Los de este signo son sinceros y altruistas, pero su gran defecto es ser muy desconfiados y presuntuosos, por eso casi siempre rompen con sus parejas sentimentales.

PISCIS

Vendrá un aumento de salario en esta semana. Cuidado con problemas de salud por estrés y migraña, haz deporte. Vete de viaje con tu pareja porque necesitan un tiempo de convivencia. Pagas unas deudas; piensa en comprar una casa porque eso te ayudará a estar más estable. Tendrás un golpe de suerte el 15 de marzo con los números 17 y 28; usa más los colores amarillo y azul fuerte para atraer más la suerte. A los que están solteros les vendrá un amor muy compatible del signo de Géminis o Escorpión; los casados hablan de tener familia muy pronto. Será una semana de regalos y sorpresas. Organízate en cuestión de escuela y trabajo para que no te sientas tan presionado. Los de este signo son sensibles y perciben lo bueno y malo de quienes lo rodean, eso los hace estar en ventaja ante todos y que fluyan mejor sus energías, los rodea el misticismo.