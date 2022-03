TikTok: Trabajador del Metro se hace viral al trapear bailando Tiempo de Vals de Chayanne | VIDEO

Un trabajador de limpieza del Metro se hizo viral en TikTok al mostrar su talento para bailar mientras trapea el piso de las instalaciones en la estación Peñón Viejo de la Línea A.

El video fue subido por el usuario Richy Neria y ya cuenta con más de 500 mil reproducciones, 35 mil “Me gusta” y miles de comentarios.

“Y así se crearon las coreografías de los XV años”, fue el título con el que se publicó el video que tiene la canción Tiempo de Vals de Chayanne. En las imágenes se puede observar al trabajador girando sin soltar el trapeador, valseando ante la sorpresa de los pocos usuarios presentes.

Te puede interesar: Joven renta Airbnb y descubre cámara oculta en el baño; ella y sus amigos fueron grabados | VIDEO

“Así termina más rápido”, “A lo mejor no es el trabajo que querías pero estás agradecido por al menos tenerlo y lo disfrutas ya que con ello sabes que tienen un plato de comida”, “Alegra mi corazón ver personas así con toda la actitud y que les encanta su trabajo”, Lo amoooooo me hizo tan feliz verlo hace una semana”, “Definitivamente la felicidad no es un estado de ánimo solo es una decisión”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video.

El mismo video del trabajador del Metro trapeando fue compartido por el usuario de TikTok con música de cumbia. “A mí me tocó verlo y si en verdad es muy rápido y hasta dan ganas de hacer lo mismo”, “Si es feliz lo trasmite y hay menos personas estresadas o enfadadas” y “Disfruta su trabajo esa es la actitud hacer las cosas con amor y muchas ganas”, fueron algunos de los mensajes difundidos en la cuenta de TikTok.

MIRA EL VIDEO: