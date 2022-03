¿Maquillaje para hombres? Tiktoker revela los mejores trucos para lucir natural

Un tiktoker de origen italiano se ha vuelto popular en internet gracias a sus videos en donde comparte diversos trucos de maquillaje que pueden utilizar los hombres, con lo que ha demostrado que también el sexo masculino puede utilizar este recurso para mejorar su aspecto o destacar algunas facciones en particular.

Se trata de Davide Scibetta, un apuesto joven de origen italiano que ha roto las redes tanto por su aspecto como por la manera en la que se maquilla con la cámara de celular, videos que después comparte en su cuenta de TikTok en donde ya es bastante popular gracias a sus tutoriales.

Scibetta radica en Alemania y desde ahí comparte sus famosos tutoriales con los que rompe esquemas y deja de lado los prejuicios relacionados con el maquillaje para hombres y con cada clip deja claro que el maquillaje no distingue sexo alguno y puede ser utilizado por todos para lucir bien.

Davide apuesta a la actitud como la clave para una mejor transformación

Davide Scibetta asegura que no es necesario tener un look sobrecargado ya que prefiere inclinarse por un look más cercano a lo natural; el joven ha aprendido a utilizar de manera correcta el maquillaje por lo que pocas personas se percatarían que lo utiliza diariamente.

En los videos que comparte, el tiktoker sugiere alternativas para que todos los que lo deseen puedan alcanzar una imagen increíble gracias a sus consejos. Solo se requiere tener a la mano algunos aditamentos como una secadora, cera para peinar el cabello, un corrector de ojeras, un lápiz y fijador de cejas y si así lo desea, un poco de polvo facial.

De acuerdo con Davide lo más importante es tener siempre una actitud positiva, ya que de esta forma se puede alcanzar una mayor transformación. En su cuenta de TikTok el influencer cuenta con un lema que define el objetivo de sus videos; "Maquillaje natural para todos", por lo que sus rutinas diarias de cuidado personal son una prueba de que se puede lucir natural con estos sencillos trucos.

