Bad Bunny: Pasó dos días en la fila y se quedó sin boletos; "¡ayuda, yo tengo fe!"

Bad Bunny estará en concierto en México, el próximo diciembre en el Estadio Azteca, en la CDMX, y en el Estadio BBVA, en Monterrey, pero no todos sus fans podrán asistir. Algunos ya tienen su ticket y son muy felices, pero otros más están tristes, pues pasaron muchas horas en las filas virtuales y físicas, pero aún así no pudieron alcanzar su entrada.

Una joven acudió afuera del estadio BBVA para adquirir sus boletos, se formó durante dos días, pero eso no le valió de nada: “Ya no hay, yo quiero y no hay. Por favor. Es que me dicen que ya no hay. Tengo dos días aquí, pido ayuda, tengo fe. Yo estuve sola, o sea, me iba a bañar y ya; quiero verlo, pasó la de la tarjeta y el sistema está saturado. Quería el VIP, pero ya no hay”, se escucha que dice entre llantos.

En redes sociales mucha gente ha compartido su triste historia, pues muchísima gente no alcanzó los tickets. La de esta chica es una de muchas que se quedarán con las ganas de ver al intérprete.

Bad Bunny en México

Hace unas semanas el puertorriqueño anunció su gira World’s Hottest Tour, donde incluyó a México, por lo que la gente se volvió prácticamente loca e hizo lo posible por comprar un boleto ayer y hoy, que fueron los días de preventa. El 3 de diciembre estarán Monterrey, pero el 9 y 10 de diciembre estará en CDMX.

La página de Ticketmaster presentó muchas fallas, pues se formó de inmediato la fila virtual que registró más de 200 mil personas. Por lo que las entradas iban de los 660 a los 8 mil 450 pesos se vendieron tan sólo en cuestión de minutos.

