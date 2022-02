Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy DOMINGO 6 de febrero según tu signo

La carta de este domingo 6 de febrero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este domingo 6 de febrero es la carta de “La Torre” del tarot Rider, es uno de los 22 arcanos mayores y lo representa el número 16

Esta carta representa un gran cambio, aunque en una tirada de tarot normal cuando sale este arcano no es algo bueno pues el escenario que se muestra no es algo que se desee, al mismo tiempo los cambios puedes asociarlos con movimientos en tu vida que podría traer algo positivo a ella.

Amor

Esta carta representa finales, rupturas, separaciones sin embargo, no seamos tan fatalistas tal vez te encuentras en un momento de dudas hacia tu pareja.

Es momento de replantearte si él o ella es lo que quieres en tu vida estas dudas solo te llevaran a dos caminos, que pueden ser el fortalecimiento de tu relación o a la ruptura a tiempo.

Trabajo

Pisa con pies de plomo pues no es un buen momento para cometer errores, debes hacer todo con el mayor cuidado y no crear conflictos en tu área laboral.

En cuanto al dinero, hoy no es un buen día para juegos de azar así que cuida tu dinero y aléjate de todo tipo de puesta, pero al mismo tiempo si alguien te debe dinero hoy deberás buscar a esa persona para que salde tu deuda contigo.

Salud

Seguramente los problemas con tu pareja y en tu trabaja te dejaran los nervios de punta y estarás muy estresado, así que deberas enfocarte y calmarte por que sino la puedes pasar muy mal y tus defensas podrían bajar.

