¿Quién es ALEX TIENDA y por qué está en Ucrania el youtuber mexicano?

Alex Tienda es uno de los creadores de contenido favoritos en las redes sociales, se ha caracterizado por sus intensos documentales que esta vez lo llevaron a estar en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia, donde la madrugada de este jueves en aquel país iniciaron los bombardeos.

José Alejandro Tienda Ramírez, como es su nombre completo, es originario de Coatzacoalcos, Veracruz, y comenzó con su carrera en redes sociales desde hace 10 años aproximadamente con contenido relacionado con temas de los viajes que realiza por todo el mundo.

El youtuber de 35 años cuenta con más de 2 millones de seguidores y su popularidad ha incrementado gracias sus impactantes videos, entre ellos destacan el de su viaje a Corea del Norte donde brindó información histórica del hermético país relatando su experiencia como turista.

Sus videos sobre el conflicto en Afganistán, tan sólo unos días antes de que los talibanes tomaran la capital, Kabul, lo llevaron a estar en algunos de los principales medios del mundo hablando sobre su experiencia viajando en aquel país y la tensión que se vivía ante la salida de las tropas de Estados Unidos.

Bombardeo en Ucrania

Alex Tienda comenzó a documentar su viaje a Ucrania desde el momento en que abordó el avión en México hasta que cancelaron el que lo llevaría a Kiev, donde logró entrar señalando los riesgos de volver a salir seguro.

“Sólo quiero dejar muy en claro: pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo; yo siempre he realizado mi trabajo con pasión y pase lo que pase no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo”, compartió en Twitter.

Alrededor de las 05:00 de la mañana de este jueves el influencer compartió alarmantes historias en su cuenta de Instagram, donde señala haber escuchado una fuerte explosión y enseguida sale del edificio en el que se hospedaba.

Detalló que comenzó a correr por la calle junto con algunos civiles y periodistas buscando refugio en un hotel en la ciudad, todo mientras se escuchaban fuertes explosiones y temían que les dispararan.

